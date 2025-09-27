Topo

Notícias

Dinamarca relata novos avistamentos de drones durante a noite em instalações militares

27/09/2025 10h26

COPENHAGUE (Reuters) - Drones não identificados foram observados perto de instalações militares na Dinamarca durante a noite, disseram as Forças Armadas neste sábado, após várias incursões de drones perto de aeroportos e da infraestrutura crítica nesta semana.

"A Defesa dinamarquesa pode confirmar que drones foram observados em vários locais da Defesa dinamarquesa na noite passada. Diversas capacidades foram implantadas", disse um porta-voz em um e-mail à Reuters.

As Forças Armadas não especificaram onde os drones foram observados.

A polícia disse ter observado drones perto da base aérea de Karup, no oeste da Dinamarca, informou a agência de notícias Ritzau.

A polícia norueguesa disse no sábado que estava investigando possíveis avistamentos de drones perto da base aérea de Oerland, no centro da Noruega, a principal base dos caças F-35 da Noruega.

"Os guardas da base fizeram várias observações fora do perímetro da base na manhã de sábado", disse um porta-voz do quartel-general conjunto das Forças Armadas Norueguesas à Reuters.

O Aeroporto de Copenhague, o mais movimentado da região nórdica, fechou por várias horas na noite de segunda-feira, após vários drones de grande porte serem vistos em seu espaço aéreo. Cinco aeroportos menores, civis e militares, também foram fechados temporariamente nos dias seguintes.

As autoridades dinamarquesas chamaram as incursões de ataques híbridos, e a primeira-ministra Mette Frederiksen disse no início desta semana que foi "o ataque mais sério à infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento".

(Reportagem de Jacob Gronholt-Pedersen e Nerijus Adomaitis)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Drones ucranianos atingem estação de bombeamento de petróleo na Rússia, diz autoridade

Ucrânia acusa Rússia de desconectar central nuclear de Zaporizhzhia da rede elétrica

Apesar do retorno, a presença de russos e bielorrussos nos Jogos Paralímpicos de Milão é incerta

Dinamarca relata novos avistamentos de drones durante a noite em instalações militares

Moldávia proíbe outro partido pró-Rússia na votação de domingo

Após ter visto revogado pelos EUA, presidente da Colômbia ironiza: 'não voltarei a ver o Pato Donald'

Projeto social no Rio oferece aulas de defesa pessoal para mulheres

Alemanha tomará medidas para se defender da ameaça de drones, diz autoridade

Air France e Airbus enfrentam julgamento de recursos sobre acidente do voo Rio-Paris em 2009

'Futuro Estado da Palestina, e agora?': revistas francesas se dividem entre avanço diplomático ou erro tático

Prisão de Sarkozy reacende debate sobre justiça política na França antes de recurso de Le Pen