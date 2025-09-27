De pizzaria familiar à rede, 'todo mundo ajudava', diz CEO da Pizza Prime

A rede de pizzarias Pizza Prime nasceu de uma pequena pizzaria tocada por familiares e amigos, contou Gabriel Concon, CEO da rede, no Divã de CNPJ, do Canal UOL.

O crescimento do empreendimento, segundo o executivo, veio aos poucos, reinvestindo lucros e contando com o apoio de quem estava por perto, até criar uma franqueadora para profissionalizar o negócio.

Concon diz que começou a empreender aos 19 anos, quando ainda não sabia nada de pizzaria, mas foi incentivado por um tio e ajudado por um vendedor de insumos.

O modelo de expansão foi simples. "O lucro de uma dava entrada na outra e pagava mais. Dava metade de entrada, metade em 12 vezes", relembrou o CEO.

"Eu criei a franqueadora muito para organizar minhas relações com eles, então não dava mais pra cobrar padrão, a ideia era ajustar minhas relações pessoais, e eu já tinha 26 lojas em 2019", diz ele.

'Entre melhor pizza e mais rápida, ganha a mais rápida', diz CEO de franquia

Se no passado o segredo de uma pizzaria estava na qualidade da massa e na força do boca a boca, hoje a equação mudou. Para o CEO da Pizza Prime, a disputa no setor é decidida pela eficiência no delivery.

"Se você me perguntar quem ganha o jogo: o melhor produto ou a melhor marca com melhor velocidade no delivery? Eu digo: a marca com melhor velocidade", afirmou ele.

No início dos anos 2000, a estratégia era simples. O produto era a principal arma, aliado a ações criativas de divulgação. "Eu fazia parceria com banca de jornal, colocava cardápio junto da revista, com lava rápido, com loja de água mineral. Era boca a boca, telefone e retirada. O produto importava muito", disse Concon.

Com o avanço do delivery e a entrada de aplicativos como iFood e 99, o cenário ficou mais competitivo. Para o CEO, os aplicativos tracionam a venda, mas ficam com boa parte da margem.

O executivo conta que a virada aconteceu em 2011, quando decidiu unificar suas pizzarias sob uma única marca. A primeira unidade da Pizza Prime nasceu em Novo Hamburgo (RS), mas foi em São Paulo, na Bela Vista, que a rede ganhou escala: "Ali eu deixei de ser apenas comerciante de pizzaria e comecei a olhar o negócio como uma empresa, com branding, cardápio mais enxuto e modelo de franquia."

Para ele, o produto segue relevante, mas deixou de ser suficiente. "Não que hoje o produto não importe, mas o consumidor quer experiência de consumo rápido", disse ele. Marca forte e eficiência no digital também são fatores que, segundo o executivo, sustentam uma pizzaria.

