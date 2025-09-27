Topo

Duas crianças morrem atropeladas em fila para doces de São Cosme e Damião

Caminhão atropelou duas crianças no bairro Redenção Imagem: Reprodução
Do UOL, em São Paulo

27/09/2025 19h05

Duas crianças morreram na manhã de hoje após um atropelamento no bairro Redenção, em São Luís, no Maranhão, enquanto aguardavam para receber doces de São Cosme e Damião, uma tradição da data.

O que aconteceu

Crianças aguardavam na fila para receber os doces quando foram atingidas pelo veículo. O caminhão não conseguiu subir a ladeira, e, na sequência, acertou as vítimas, de acordo com testemunhas.

Uma das crianças morreu ainda no local, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A outra vítima chegou a ser encaminhada a um hospital, porém, não resistiu aos ferimentos.

O corpo da primeira vítima passou por exame de necrópsia no Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, foi liberado à família. O corpo da segunda criança foi de translado do hospital o IML para realização do exame antes da liberação para sepultamento.
Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP)

Motorista do caminhão foi detido. Ele prestou depoimento e foi autuado em flagrante pela autoridade policial por homicídio com dolo eventual. O motorista foi conduzido a unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça, informou a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). O caso segue em investigação.

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), lamentou as mortes nas redes sociais. Ele afirmou que "todas as forças de segurança foram acionadas para atendimento e investigação do caso."

Recebo com profunda tristeza a notícia do falecimento de duas crianças vítimas de um caminhão desgovernado na Redenção. Minha solidariedade às famílias e à comunidade neste momento de dor imensurável. Todas as nossas forças de segurança foram acionadas para atendimento e investigação do caso, a fim de garantir que a justiça prevaleça.
Carlos Brandão, governador do Maranhão

