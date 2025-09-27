Coreia do Sul luta para restaurar serviços após incêndio em grande centro de dados estatal

Por Jack Kim

SEUL (Reuters) - Um grande incêndio no centro nacional de dados da Coreia do Sul paralisou alguns serviços on-line e redes internas do governo, o que motivou uma corrida neste sábado para reativar os sistemas e uma investigação sobre o que provocou o fogo em uma bateria de íons de lítio.

Suspeita-se que o incêndio tenha começado com uma explosão na sexta-feira à noite da bateria produzida pela LG Energy Solution durante a manutenção, danificando alguns servidores e forçando o desligamento de centenas de outros, disseram as autoridades.

O incêndio causou uma "fuga térmica", produzindo calor extremo na sala de servidores do Serviço Nacional de Recursos de Informação na cidade de Daejeon, impedindo que os bombeiros tomassem medidas agressivas para conter o incêndio, disseram autoridades do governo e do corpo de bombeiros em coletivas de imprensa.

O serviço nacional de dados atua como um servidor em nuvem para muitos serviços e bancos de dados governamentais no país asiático, fortemente conectado. Ele opera data centers em outros locais.

O incêndio foi controlado na manhã deste sábado, mas mais de 600 servidores seguiram desligados para proteger os dados, enquanto os bombeiros trabalhavam para extrair quase 400 baterias do prédio como medida de segurança, disseram as autoridades.

A causa da faísca inicial não era conhecida e estava sob investigação, disseram.

A LG Energy Solution não quis comentar, pois o caso está sob investigação.

Alguns ministérios do governo, o sistema de identificação móvel, o serviço postal e o banco de dados jurídico estavam entre os sites que permaneceram fora do ar neste sábado após o incêndio em Daejeon, a cerca de 140 km da capital, Seul.

Alguns ministérios não podem usar e-mail, de acordo com avisos a repórteres.

O primeiro-ministro Kim Min-seok pediu desculpas pelos transtornos causados à população devido à interrupção dos serviços e disse que o governo trabalharia rapidamente para restaurá-los. Além disso, os prazos de pagamento de impostos serão adiados, disse ele.

"Houve dificuldades em conter o incêndio devido à natureza dos sistemas governamentais críticos estarem concentrados em um único local", disse Kim em uma reunião de emergência televisionada.

As redes internas de algumas agências governamentais em Daejeon e na vizinha Sejong estavam "paralisadas", disse Kim. Não havia previsão de quando os serviços seriam retomados, informou o chefe do centro de dados, Lee Jae-yong.

