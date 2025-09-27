Fachada tombada do Copan vai virar grande outdoor para arrecadar dinheiro

O edifício Copan, ícone da arquitetura moderna em São Paulo, projetado por Oscar Niemeyer com colaboração de Carlos Lemos, vai virar um grande outdoor virado para o Minhocão. O motivo é arrecadar dinheiro para financiar a restauração da fachada do prédio, que visa prolongar a vida útil do prédio, que tem mais de 50 anos.

O que aconteceu

Como a fachada tombada, foi precisa encomendar pastilhas iguais às originais, de uma empresa brasileira, o que elevou o custo da restauração. Os lados noroeste, sudeste e sul já estão prontos, e falta apenas o norte — que é o mais difícil, conforme o advogado e conselheiro do Copan, Guilherme Milani. O custo inicial da reforma total era estimado em R$ 40 milhões.

Para custear o resto, o edifício usará propagandas na parede exterior por até 3 anos, em um contexto de exceção. A Prefeitura de São Paulo autorizou a instalação do painel publicitário em 2023, somente para viabilizar a obra, conforme previsto na Lei Cidade Limpa (14.223/2006) e no Programa Adote uma Obra Artística (Decreto 57.667/2017), que incentiva a preservação de imóveis tombados. No centro da cidade, mais de 1.100 imóveis podem se beneficiar desta exceção na lei.

Publicidade será estática, sem iluminação LED e com 71 m de largura por 28 m de altura. A propaganda de quase 2.000 m², voltada para a av. Ipiranga, foi autorizada enquanto a cidade debate uma possível flexibilização da Lei Cidade Limpa para permitir painéis de LED em locais específicos da cidade.

Painel publicitário será instalado no topo da fachada do Copan Imagem: Divulgação

Copan parece 'cidade', e gestão ultrapassa 3 décadas

O condomínio é considerado uma "cidade vertical" devido ao alto volume de moradores. São seis blocos, 20 elevadores, 221 vagas de garagem e uma área comercial no térreo com 72 lojas, totalizando 1.160 apartamentos e mais de 5.000 moradores. "São milhares de moradores, de perfil bem diversificado, porque os apartamentos têm diferentes tamanhos, de 200 m² a kitnet de 40 m²", conta o engenheiro e gerente de projetos do edifício, Daniel Bernardo.

Essa "mini-cidade" é administrada pelo mesmo síndico há mais de 30 anos, em sistema de autogestão. Não há uma administradora externa, e Affonso Celso Prazeres de Oliveira, que ocupa o cargo desde 1993, cuida de uma equipe de 104 funcionários do prédio. Ele afirma que tem feito uma gestão para recuperar o prédio de dívidas milionárias feitas pelos antecessores, de cerca de US$ 2 milhões, mas problemas do dia a dia, como barulho ou problemas em apartamentos, são resolvidos pelos próprios moradores.

Auditorias semanais são feitas para analisar as despesas e garantir o controle total dos recursos. "Tudo o que é arrecadado e tudo o que é gasto é devidamente contabilizado e passa por processo de licitação", explica o conselheiro Guilherme Milani. Além disso, são feitas assembleias ordinárias, obrigatórias, e extraordinárias, para temas específicos.

Próximo passo é reinaugurar o Cine Copan

Cine Copan, que fica na parte comercial do prédio, deve ser reaberto após 39 anos. A estimativa, segundo o síndico, é de que seja reinaugurado em dois anos. "Tem um projeto em estudo ainda. Vai demandar um certo tempo, porque a área é muito grande para ser recuperada. Mas que vai acontecer, vai", afirma.

Cinema funcionou no edifício de 1970 até seu fechamento, em 1986. Inaugurado em agosto de 1970 com a exibição do filme 007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade, fazia parte do projeto original do prédio e contava com mais de mil poltronas vermelhas de veludo.

Espaço foi ocupado pela igreja Renascer de 1993 a 2008. Igreja foi interditada pela Prefeitura de São Paulo durante uma fiscalização e desde então o local ficou desocupado.