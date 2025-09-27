Topo

Notícias

Contagem regressiva para o restabelecimento das sanções da ONU ao Irã

27/09/2025 09h19

As sanções da ONU contra o Irã serão restabelecidas neste sábado (27) após o fracasso das negociações entre vários países europeus, que exigem garantias sobre o programa nuclear, e Teerã, que considera a decisão ilegal. 

Reino Unido, França e Alemanha, o grupo de países denominado E3, ativaram o mecanismo de "snapback" no final de agosto, que permite o restabelecimento, em até 30 dias, das sanções suspensas em 2015 após um acordo sobre o programa nuclear iraniano. 

Após a aprovação do Conselho de Segurança da ONU e o fracasso da Rússia e da China em adiar o prazo na sexta-feira, várias sanções severas, que vão desde um embargo de armas a medidas econômicas, serão restabelecidas na noite deste sábado, salvo uma reviravolta de última hora.

O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, disse a repórteres em Nova York neste sábado que os Estados Unidos pediram ao seu país que desistisse de todo o seu urânio enriquecido em troca de uma moratória de três meses nas sanções. 

"Isso é totalmente inaceitável", afirmou antes de retornar a Teerã. 

Pezeshkian havia dito anteriormente que a França fez uma proposta semelhante, com uma moratória de um mês.

"Por que cairíamos em uma armadilha como essa e nos veríamos com a corda no pescoço todo mês?", questionou o líder, acusando os Estados Unidos de pressionar os europeus a não ceder.

O Irã convocou seus embaixadores na França, Alemanha e Reino Unido neste sábado em protesto, segundo a televisão estatal. 

A embaixadora britânica na ONU, Barbara Woodward, declarou na sexta-feira que "a escalada nuclear do Irã, detalhada em mais de 60 relatórios da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) nos últimos seis anos, é uma ameaça à paz e à segurança". 

Ela não descartou a possibilidade de que as sanções possam ser suspensas novamente "no futuro". 

Ao longo da semana, multiplicaram-se as reuniões de alto nível à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York para tentar encontrar uma solução diplomática.

- Retorno da AIEA -

A tríade europeia E3 acredita que Teerã não fez "gestos concretos" para tranquilizar sobre a natureza de seu programa nuclear. 

Eles estabeleceram três condições: retomada das negociações com os Estados Unidos, acesso dos inspetores da AIEA às instalações nucleares de Natanz, Fordo e Isfahan, bombardeadas em junho por Israel e Washington, e um processo para garantir a segurança das reservas de urânio enriquecido. 

O Irã suspendeu as relações com essa agência da ONU após a guerra de 12 dias com Israel em junho, mas aceitou uma nova estrutura de cooperação no início de setembro. 

O presidente Pezeshkian também garantiu que o Irã continuará aderindo ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. 

O Irã considera o processo de restabelecimento de sanções ilegal, assim como Rússia e China, que propuseram, sem sucesso, ao Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira uma extensão de seis meses do acordo nuclear com o Irã, que expira em 18 de outubro.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, acusou os americanos e europeus de "má-fé" e prometeu que seu país "nunca cederá à pressão", embora tenha deixado a porta aberta para negociações.

abd-ap/aem/sbr/pz/arm-avl-an/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Alemanha tomará medidas para se defender da ameaça de drones, diz autoridade

Air France e Airbus enfrentam julgamento de recursos sobre acidente do voo Rio-Paris em 2009

'Futuro Estado da Palestina, e agora?': revistas francesas se dividem entre avanço diplomático ou erro tático

Prisão de Sarkozy reacende debate sobre justiça política na França antes de recurso de Le Pen

EUA vão revogar visto do presidente da Colômbia por comentários em manifestação pró-palestina

Coreia do Sul luta para restaurar serviços após incêndio em grande centro de dados estatal

Nova Zelândia diz que não reconhecerá Estado palestino neste momento

FBI demite agentes fotografados de joelhos durante ato por George Floyd

Autoridade dos Emirados Árabes Unidos pede a Netanyahu fim da guerra em Gaza

Contagem regressiva para o restabelecimento das sanções da ONU ao Irã

Homens roubam celulares e trocam tiros com guarda em condomínio de SP