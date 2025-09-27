5 dicas para fazer o perfume durar mais tempo; seleção tem até 24% off

Quem gosta muito de usar perfume acaba buscando opções com uma boa fixação para que o cheiro dure mais tempo ao longo do dia. Mas a forma como o produto é aplicado também pode influenciar significativamente quanto tempo ele permanece na pele.

Confira a seguir uma seleção de produtos em promoção para você experimentar ou presentear alguém, além de dicas práticas para fazer o perfume durar mais tempo na pele.

1. Encontre o local certo no corpo

Ao contrário da crença popular, não é só a pele que importa. A aplicação de perfume em áreas específicas do corpo onde a pulsação é mais proeminente pode aumentar o tempo de duração da fragrância.

Essas áreas incluem o pescoço, pulso, atrás das orelhas, braços e antebraços, bem como atrás dos joelhos. A aplicação nestas áreas ajuda a maximizar a dispersão do aroma ao longo do dia.

2. Como aplicar nas áreas mais comuns

Punho

Aplicar nas áreas dos pulsos permite que o calor do corpo intensifique o aroma.

Pescoço

Borrifar próximo ao pescoço e atrás das orelhas é eficaz, pois essas áreas emitem calor.

Pontos de pulsação

Locais onde o sangue flui mais próximo à superfície da pele, como atrás dos joelhos, no interior dos cotovelos e no peito também são ideais para fixação da fragrância.

Cabelo

Você pode aplicar perfume no cabelo, mas tenha cuidado para não exagerar, pois algumas marcas podem ressecar os fios.

3. A técnica para aplicar corretamente

Para garantir uma distribuição uniforme e duradoura do perfume, saber aplicá-lo é importante. Em vez de simplesmente borrifar o cosmético diretamente sobre a pele, considere pulverizar o produto no ar e caminhar para que a névoa possa assentar-se naturalmente sobre você.

Ao aplicá-lo, mantenha o recipiente a uma distância de cerca de 15 a 20 centímetros da pele. Isso ajuda a evitar que o líquido fique concentrado em uma área e se torne muito forte.

4. Menos é mais

Embora seja tentador aplicar mais perfume na esperança de uma fragrância mais duradoura, a verdade é que menos é mais. Perfumes são concentrados e uma pequena quantidade pode ser suficiente para durar o dia todo.

Aplicar demais pode levar a uma fragrância forte demais e incomodar as pessoas ao seu redor.

5. Armazenamento adequado do perfume

Além de aplicar corretamente, o perfume deve ser armazenado corretamente para manter sua qualidade por mais tempo. Evite a exposição direta à luz solar e mantenha o frasco bem fechado quando não estiver em uso.

Perfumes femininos e masculinos

200 ml

Fragrância amadeirada aquática

Elaborada com 92% de ingredientes naturais

100 ml

Fragrância floral frutada

Notas florais de orquídea e flor de lótus e base de âmbar

100 ml

Fragrância fresca e amadeirada oriental

Notas de patchouli, bergamota e sândalo

50 ml

Fragrância amadeirada com especiarias

Notas de âmbar, Rosa Damascena Turca e Fava Tonka

50 ml

Fragrância unissex cítrica

Notas de rosas, bergamota e chá verde

100 ml

Fragrância cítrica sofisticada

Mistura notas amadeiradas de cedro e âmbar com toque de gengibre, laranja, limão e grapefruit

25 ml

Fragrância floral

Notas de rosa damascena e sândalo

Fontes: Anna Karoline Moura, dermatologista do Hospital São Marcelino Champagnat ; Valeria Franzon, dermatologista e professora da Escola de Medicina e Ciências da Vida da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

*Com informações de texto publicado em 10/10/2024.

