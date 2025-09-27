5 dicas para fazer o perfume durar mais tempo; seleção tem até 24% off
Quem gosta muito de usar perfume acaba buscando opções com uma boa fixação para que o cheiro dure mais tempo ao longo do dia. Mas a forma como o produto é aplicado também pode influenciar significativamente quanto tempo ele permanece na pele.
Confira a seguir uma seleção de produtos em promoção para você experimentar ou presentear alguém, além de dicas práticas para fazer o perfume durar mais tempo na pele.
1. Encontre o local certo no corpo
Ao contrário da crença popular, não é só a pele que importa. A aplicação de perfume em áreas específicas do corpo onde a pulsação é mais proeminente pode aumentar o tempo de duração da fragrância.
Essas áreas incluem o pescoço, pulso, atrás das orelhas, braços e antebraços, bem como atrás dos joelhos. A aplicação nestas áreas ajuda a maximizar a dispersão do aroma ao longo do dia.
2. Como aplicar nas áreas mais comuns
Punho
Aplicar nas áreas dos pulsos permite que o calor do corpo intensifique o aroma.
Pescoço
Borrifar próximo ao pescoço e atrás das orelhas é eficaz, pois essas áreas emitem calor.
Pontos de pulsação
Locais onde o sangue flui mais próximo à superfície da pele, como atrás dos joelhos, no interior dos cotovelos e no peito também são ideais para fixação da fragrância.
Cabelo
Você pode aplicar perfume no cabelo, mas tenha cuidado para não exagerar, pois algumas marcas podem ressecar os fios.
3. A técnica para aplicar corretamente
Para garantir uma distribuição uniforme e duradoura do perfume, saber aplicá-lo é importante. Em vez de simplesmente borrifar o cosmético diretamente sobre a pele, considere pulverizar o produto no ar e caminhar para que a névoa possa assentar-se naturalmente sobre você.
Ao aplicá-lo, mantenha o recipiente a uma distância de cerca de 15 a 20 centímetros da pele. Isso ajuda a evitar que o líquido fique concentrado em uma área e se torne muito forte.
4. Menos é mais
Embora seja tentador aplicar mais perfume na esperança de uma fragrância mais duradoura, a verdade é que menos é mais. Perfumes são concentrados e uma pequena quantidade pode ser suficiente para durar o dia todo.
Aplicar demais pode levar a uma fragrância forte demais e incomodar as pessoas ao seu redor.
5. Armazenamento adequado do perfume
Além de aplicar corretamente, o perfume deve ser armazenado corretamente para manter sua qualidade por mais tempo. Evite a exposição direta à luz solar e mantenha o frasco bem fechado quando não estiver em uso.
Perfumes femininos e masculinos
200 ml
Fragrância amadeirada aquática
Elaborada com 92% de ingredientes naturais
100 ml
Fragrância floral frutada
Notas florais de orquídea e flor de lótus e base de âmbar
100 ml
Fragrância fresca e amadeirada oriental
Notas de patchouli, bergamota e sândalo
50 ml
Fragrância amadeirada com especiarias
Notas de âmbar, Rosa Damascena Turca e Fava Tonka
50 ml
Fragrância unissex cítrica
Notas de rosas, bergamota e chá verde
100 ml
Fragrância cítrica sofisticada
Mistura notas amadeiradas de cedro e âmbar com toque de gengibre, laranja, limão e grapefruit
25 ml
Fragrância floral
Notas de rosa damascena e sândalo
Fontes: Anna Karoline Moura, dermatologista do Hospital São Marcelino Champagnat ; Valeria Franzon, dermatologista e professora da Escola de Medicina e Ciências da Vida da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).
*Com informações de texto publicado em 10/10/2024.
