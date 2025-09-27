Como PMEs podem participar de feiras e missões da Apex e vender no exterior

Pequenas e médias empresas interessadas em vender para o exterior ou aumentar seu volume das exportações podem participar de feiras e missões da Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).

Como funciona

Missões e feiras são setorizadas. Ao todo são oito setores: Alimentos, Bebidas e Agronegócios; Casa e Construção; Defesa e Segurança; Economia Criativa; Máquina e Equipamentos; Moda; Saúde; e Tecnologia da Informação e Comunicação.

Informações são divulgadas em editais. As informações são reunidas no site da ApexBrasil. Em "Eventos", é possível aplicar filtros e encontrar a missão ou feira mais adequada à sua empresa. Participar de missões não tem custo, mas nas feiras o empresário precisa investir.

Apex tem duas missões nas quais PMEs podem participar. São elas:

Exporta Mais Brasil. Nela, a agência traz compradores internacionais para conhecer produtos brasileiros. Em novembro, por exemplo, vai ser realizada uma edição com foco em cafés especiais. Jornada Exportadora. Nela, empresários brasileiros são levados a conhecer e realizar negócios em mercados internacionais. Cada edição inclui visitas técnicas, imersão nos mercados selecionados e rodadas de negócios com compradores locais. As jornadas são definidas de acordo com mercados potenciais e setores produtivos específicos definidos previamente. Na metade deste ano ocorreu uma missão em Portugal, voltada para artesãos.

Pequenas e médias empresas também podem participar de feiras. Porém, é preciso ficar atento às regras presentes em cada edital. Para participar da Colombiatex 2026, que é considerada a principal feira têxtil da América Latina, um dos critérios de avaliação é o nível de maturidade exportadora, que deve ser 2.

Classificação leva em conta ao menos três critérios: regularidade, presença internacional e valor de exportação. Ao todo são quatro níveis: de não exportadora até nível 3. O nível 2 ocorre quando a empresa já faz exportações estratégicas através de planejamento de marketing internacional. Essa certificação é dada pelo próprio governo.

Outros critérios para essa feira incluem site da empresa e perfil dos sócios. Ter uma página bilíngue na internet favorece a empresa na seleção, assim como estar sediada no Nordeste, ser enquadrada como micro ou pequena empresa e ter uma ou mais mulheres como sócias majoritárias.

Empresas passam por seleção. Após acessar os editais, as empresas precisam ler o regulamento de cada ação. Ali já vão constar alguns critérios para a avaliação das empresas. Por exemplo, na edição "cafés especiais" do Exporta Mais Brasil, eram aceitas amostras com 80 pontos ou mais segundo os critérios de entidades setoriais devidamente credenciadas. Porém, ganhava uma vantagem quem apresentasse grãos com 85 pontos ou mais.

Mas tem algum custo? Não há custos na maioria das ações da ApexBrasil, observa Clarissa Alves Furtado, gerente de competitividade da agência. "O que a empresa tem que fazer é eventualmente arcar com a melhoria do produto dela, levar as amostras quando for em uma missão, mas não tem taxa para participar", observa a representante da Apex.

Uma das exceções são as feiras, nas quais incidem algumas cobranças. Na Colombiatex 2026, por exemplo, a Apex subsidia alguns custos, mas para montar um estande as empresas selecionadas precisam desembolsar US$ 347,90 por m², taxa de energia de US$ 69 e mais imposto local de 19%, cobrado pela organização da feira.

Valores para participar variam segundo o evento. Além disso, normalmente, as taxas de participação sofrem alteração conforme o volume de exportações de determinada empresa.

Feiras e missões encurtam caminho de empresas para achar compradores. Roberta Aviz, coordenadora de negócios internacionais do Sebrae nacional, explica que o empreendedor pode tentar encontrar sozinho interessados no seu produto, mas isso é bem mais trabalhoso.

Ninguém vende para um país. Você vende para um comprador, para um cliente. E como vai conhecer o cliente? Então, as feiras, as missões internacionais e as rodadas de negócio são oportunidades do empreendedor conhecer esse cliente ou mesmo o distribuidor. (O empreendedor) pode tentar buscar sozinho, pesquisando na internet, mas facilita muito quando já tem o trabalho por trás, de conexão. Encontrar o comprador certo não é fácil.

Roberta Aviz, coordenadora de negócios internacionais do Sebrae nacional

Envolvimento da Apex dá respaldo às empresas numa negociação internacional. A gerente de competitividade da ApexBrasil observa que, além de encontrar o comprador, é preciso convencê-lo a negociar.

Se for bater sozinha na porta do comprador, ele vai falar: 'Quem é essa empresa? De onde surgiu?'. Quando chega com a Apex, ela tem um respaldo da agência e a oportunidade de se apresentar de forma mais efetiva. E isso gera negócios.

Clarissa Alves Furtado, gerente de competitividade da ApexBrasil

E resultados? Em 2025, as 11 edições da Exporta Mais Brasil devem gerar R$ 112 milhões em negócios para 345 empresas. Já em 2024, nas 13 edições da iniciativa, 388 empresas negociaram R$ 277 milhões. Os valores monetários são uma expectativa para os próximos 12 meses, e podem variar para mais ou para menos.

20% do faturamento de empresa de Cátia Lins Reis vem de exportações Imagem: Arquivo Pessoal

Empresária participou de missões e hoje exporta para três países. Cátia Lins Reis, química e CEO da The Class Cosméticos, participou da primeira missão em junho de 2024, quando foi para o Chile. De lá para cá já foram três exportações de cosméticos para o país andino. Depois, participou de uma jornada exportadora no Peru, que também resultou em negócios — a primeira leva deve desembarcar por lá em novembro deste ano.

Faturamento da empresa aumentou. Hoje, o faturamento anual da empresa gira em torno de R$ 4 milhões, e 20% desse valor vêm das exportações. A marca é focada em produtos para cabelos crespos e cacheados e, segundo Reis, isso tem atraído o interesse de compradores internacionais. "Depois da pandemia, as pessoas estão assumindo seu natural. Então, além de levar um produto, a gente leva essa liberdade de expressão, que a mulher brasileira tem muito disso", explica a CEO.

Empresária recebeu subsídios da Apex pelo menos duas vezes. Reis já esteve no Chile em duas ocasiões — uma vez subsidiada pela agência e outra com as despesas pagas por conta própria. A empresária também recebeu apoio de custos para uma jornada exportadora no Peru e Colômbia. Já para a ida para Angola, a empresa não contou com ajuda da Apex e desembolsou cerca de R$ 60 mil com passagens e hospedagens para a CEO e outras duas pessoas.