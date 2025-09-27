Como compra de iate e Lamborghini expôs motéis ligados ao PCC em SP

A compra de itens de luxo por motéis ajudou a levantar a suspeita da Receita Federal e do Ministério Público de São Paulo sobre um esquema milionário de lavagem de dinheiro do PCC que foi alvo de operação anteontem.

O que aconteceu

Compras de itens de luxo foram o que chamou atenção dos investigadores. Segundo a Receita Federal, "um motel adquiriu um iate, ativo estranho às suas atividades operacionais".

A aquisição reformou suspeitas de que os motéis não estavam sendo utilizados exclusivamente com fins comerciais, mas com objetivo de lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial. Veja o que foi comprado:

Um iate de 23 metros de comprimento, comprado por um dos motéis e transferido a uma empresa de fachada;

Um helicóptero, adquirido pela mesma empresa de fachada que recebeu a transferência do iate;

Outro helicóptero (modelo Augusta A109E), comprado em nome de um dos investigados;

Um Lamborghini Urus adquirido por empresa patrimonial;

Terrenos onde estão localizados diversos motéis, que foram avaliados em mais de R$ 20 milhões.

Operações imobiliárias realizadas por motéis chamaram atenção. Um dos CNPJs adquiriu um imóvel de R$ 1,8 milhão em 2021; outro comprou um imóvel de R$ 5 milhões em 2023, segundo a Receita Federal.

A declaração de bens era feita forma fraudulenta. Ainda de acordo com a Receita, os criminosos seguiam um padrão: alteravam as declarações antigas e recentes, colocando bens de alto valor por meio de retificações. Essas mudanças eram feitas no mesmo dia.

Declarações não incluíam a renda que justificaria a compra desses bens. Os criminosos tampouco pagavam o imposto relativo a eles. Essa era uma forma que eles tentavam dar uma aparência de legalidade na compra de bens vindos de lavagem de dinheiro. Ao todo, a família do principal investigado aumentou artificialmente o patrimônio declarado em cerca de R$ 120 milhões.

Operação Spare

Mandados foram cumpridos em endereços ligados a Flávio Silvério Siqueira, empresário do ramo de combustíveis. Além da cidade de São Paulo, autoridades também fizeram buscas em Santo André, Campos do Jordão, Osasco, Barueri, Ribeirão Preto, Paulínia, Campinas e Bertioga, todos municípios paulistas.

Siqueira seria o chefe do esquema, segundo as investigações. Ele é suspeito de lavar dinheiro do crime da facção criminosa por meio de postos de combustíveis em um movimento classificado pelo MP-SP como uma "complexa rede de pessoas físicas e jurídicas".

Crime foi descoberto após maquininhas de cartão ligadas a um posto terem sido encontradas em casas de jogos de azar no litoral paulista. Na ocasião, os donos do estabelecimento afirmaram que desconheciam a conta que recebia os valores.

Ao menos R$ 859.151 foram recebidos por um dos postos investigados, segundo a investigação do Gaeco. O valor, de transações de cartão na maquininha, era diretamente transferido para a BK Bank.

Investigadores descobriram que o mesmo número de abertura de conta da BK Bank, alvo de operação do MP no dia 28 de agosto, constava no cadastro dos postos de gasolina. O dado foi conseguido após quebra de sigilo e com ajuda do banco onde os postos estavam cadastrados.

A fintech usada para lavar o dinheiro é a mesma que foi usada pelos suspeitos presos na megaoperação Carbono Oculto. Assim, a operação foi um desdobramento da deflagrada em 28 de agosto.

As investigações apontam sonegações de até R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais. "O elo [entre as operações] é exatamente a fintech. Naquela operação [Carbono Oculto], eram mais de 1.200 postos de gasolina. Desta vez, quase 100 estabelecimentos de rede grande de franquias no Brasil que também eram utilizadas nesse esquema", disse o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, em entrevista coletiva anteontem.

Além de lavar dinheiro nos jogos de azar, redes de motéis também seriam usadas para ocultar a origem do dinheiro ilícito. Ao menos onze estabelecimentos da rede hoteleira foram identificados pelo Ministério Público paulista como envolvidos no esquema.

O UOL tenta localizar a defesa de Flávio. A BK Bank declarou que colabora com as investigações e informou que "não houve cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços da empresa."