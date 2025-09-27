Topo

Caso Ruy Ferraz: Suspeito é transferido do litoral para a capital paulista

Rafael Marcell Dias Simões, 43, está preso - Obtido pelo colunista do UOL Josmar Jozino
Rafael Marcell Dias Simões, 43, está preso Imagem: Obtido pelo colunista do UOL Josmar Jozino
Beatriz Gomes
do UOL

Do UOL, em São Paulo

27/09/2025 18h18Atualizada em 27/09/2025 18h18

Um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes foi transferido de uma penitenciária do litoral para a capital paulista. A Justiça de São Paulo autorizou a transferência dele nesta semana.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse ontem que há indícios que Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar, seja um dos atiradores envolvidos no crime.

O que aconteceu

Juíza autorizou na quarta-feira (24) a transferência de Jaguar. Ele estava preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de São Vicente, no litoral paulista. A decisão judicial, obtida pelo UOL, foi assinada pela juíza Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra. "Autorizo a transferência, garantindo-se a segurança, com todas as cautelas de praxe, tendo em vista as circunstâncias do caso", escreveu Seabra.

Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo confirmou que a transferência de Jaguar ocorreu na quinta-feira (25). Porém, a pasta não informou para onde Jaguar foi levado, mas confirmou a "realização de procedimentos de polícia judiciária".

Decisão judicial previa a transferência do preso à carceragem do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), na capital. O pedido para a mudança do suspeito foi solicitado pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), responsável pela investigação do caso.

O suspeito se entregou à polícia de São Vicente no dia 20 de setembro e foi o terceiro preso no caso. A defesa dele não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Jaguar é um dos quatro presos até o momento por suspeita de envolvimento no caso. Outros quatro estão foragidos e são procurados pela polícia. A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que as investigações prosseguem para identificar e prender todos os envolvidos no caso. "A polícia continua ouvindo testemunhas e aguarda o resultado de exames periciais e laudos para auxiliar no trabalho investigativo", concluiu.

Delegado foi morto minutos após sair do trabalho

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite do dia 15 de setembro. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, próximo à prefeitura de Praia Grande.

Ele foi alvo dos primeiros disparos na saída do trabalho. Ferraz, que estava aposentado da polícia e já foi delegado-geral de São Paulo, trabalhava como secretário municipal de Administração.

Criminosos perseguiram a vítima. Imagens obtidas pelo UOL mostram o delegado tentando fugir dos atiradores, que estavam em uma Hilux SW4 preta, quando perde o controle do automóvel e bate em um ônibus. Na sequência, os assassinos descem do carro e dispararam diversas vezes contra o veículo do ex-delegado-geral.

Mais de 20 tiros foram disparados em direção à vítima. Segundo o delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian, Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

A ação para matar Ferraz foi "coisa de quem sabe". Três consultores ligados à área de segurança pública disseram ao UOL que a maneira como o crime aconteceu sugere um alto nível de especialização. Armamento pesado e modus operandi indicam que a morte foi coordenada, disseram os especialistas.

