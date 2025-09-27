Topo

Notícias

Bastão Ricca que promete efeito lifting sai a R$ 39; confira nosso teste

Bastão efeito lifting da Ricca - Rebecca Vettore/Arquivo Pessoal
Bastão efeito lifting da Ricca Imagem: Rebecca Vettore/Arquivo Pessoal
do UOL

Rebecca Vettore

Colaboração para o Guia de Compras UOL

27/09/2025 05h30

Desde que minhas linhas de expressão ganharam destaque ao redor dos meus olhos e boca, a preocupação em achar um produto que pudesse suavizá-las se tornou real. Durante minhas buscas encontrei um bastão facial da Ricca que promete causar um efeito lifting (levantar a pele) instantâneo, e decidi testar.

Com ácido hialurônico e colágeno vegetal na composição, o produto é fácil de usar, tem cheiro suave e, em seis dias de uso, senti que trouxe mudanças no meu olhar. Confira a seguir o que achei e para quem é indicado:

O que gostei

Efeito rápido nas linhas de expressão dos olhos. Desde a primeira vez que usei o bastão facial senti uma diferença instantânea, mesmo que pequena, no preenchimento dessas linhas. Depois de seis dias percebi uma mudança maior, principalmente do lado direito do rosto.

Multifunção. Além sentir a pele "esticando" a cada passada e ficando mais firme, o produto também promoveu hidratação.

Cheiro suave. Tenho o nariz muito sensível, e o produto não atacou minha rinite. Também não trouxe nenhum prejuízo aos meus olhos, mesmo quando passava o produto bem próximo deles.

Durabilidade. A marca indica usar o produto duas vezes por dia. Como em cada aplicação é necessária uma quantidade pequena e ele espalha bem na pele, o bastão parece que irá durar bastante.

Ricca - Rebecca Vettore/Arquivo pessoal - Rebecca Vettore/Arquivo pessoal
Antes e depois da primeira aplicação do bastão facial Ricca
Imagem: Rebecca Vettore/Arquivo pessoal

Pontos de atenção

Efeito em uma região só. Durante os seis dias de teste também passei o produto ao redor da boca, no famoso bigode chinês, mas ele não mostrou efeito.

Cuidado com desperdício. É preciso passar o produto devagar e sem muita força, já que ele sai a quantidade necessária para cada passada. Se você forçar, vai acabar gastando uma grande quantidade à toa.

Não tem mágica. O produto não tem efeito mágico ou cirúrgico, por isso não vai esticar toda a pele. Ele produz efeitos sutis que vão aumentando conforme os dias de aplicação vão passando.

Ricca - Rebecca Vettore/Arquivo pessoal - Rebecca Vettore/Arquivo pessoal
Antes e depois de seis dias de uso do bastão facial Ricca
Imagem: Rebecca Vettore/Arquivo pessoal

O que mudou para mim

Depois de quase uma semana de uso contínuo em dois períodos do dia, gostei de ver como as minhas linhas de expressão ficaram mais suaves. O produto realmente funciona desde o primeiro uso, por isso, o investimento vale a pena.

Sei que o tempo não perdoa e traz mais efeitos do que o produto pode parar, mas só de saber que existe um item que ajuda a suavizar as linhas de expressão de forma mais rápida, já fiquei feliz.

Para quem é esse produto?

O produto é indicado para pessoas com 30 anos ou mais, ou que tenham linhas de expressão marcantes ao redor dos olhos.

Com ácido hialurônico e colágeno vegetal na composição, o bastão também é uma opção para quem procura uma ação hidratante e de renovação celular a longo prazo.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Água micelar ou óleo demaquilante: qual é o melhor para remover a maquiagem? Curtiu? Link na bio. #aguamicelar #oleodemaquilante #biore #sensibio #makeup #dicasmakeup #skincare #skincareroutine #review #guiadecomprasuol ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Esquilo 'malvado' apavora vizinhança com ataques: 'Ele quase me matou'

Cão 'jurado de morte' é baleado no Rio; até latido vira pretexto para crime

Inquérito contra Fufuca por suposta compra de votos é arquivado após 7 anos

Gari da madrugada: o que faz polícia apontar homem como serial killer em GO

Como compra de iate e Lamborghini expôs motéis ligados ao PCC em SP

Tortura e morte de jovens em live na Argentina: o que se sabe sobre o crime

Quando governos desligam a internet, a democracia morre

Cruzei dois preconceitos: homofobia e etarismo, diz Karnal sobre casamento

Rejeição a Netanyahu, afago de Trump a Lula: destaques da Assembleia da ONU

Fachada tombada do Copan vai virar grande outdoor para arrecadar dinheiro

Mapa mostra Israel isolado: veja quais países reconhecem o Estado Palestino