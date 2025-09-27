Bastão Ricca que promete efeito lifting sai a R$ 39; confira nosso teste

Desde que minhas linhas de expressão ganharam destaque ao redor dos meus olhos e boca, a preocupação em achar um produto que pudesse suavizá-las se tornou real. Durante minhas buscas encontrei um bastão facial da Ricca que promete causar um efeito lifting (levantar a pele) instantâneo, e decidi testar.

Com ácido hialurônico e colágeno vegetal na composição, o produto é fácil de usar, tem cheiro suave e, em seis dias de uso, senti que trouxe mudanças no meu olhar. Confira a seguir o que achei e para quem é indicado:

O que gostei

Efeito rápido nas linhas de expressão dos olhos. Desde a primeira vez que usei o bastão facial senti uma diferença instantânea, mesmo que pequena, no preenchimento dessas linhas. Depois de seis dias percebi uma mudança maior, principalmente do lado direito do rosto.

Multifunção. Além sentir a pele "esticando" a cada passada e ficando mais firme, o produto também promoveu hidratação.

Cheiro suave. Tenho o nariz muito sensível, e o produto não atacou minha rinite. Também não trouxe nenhum prejuízo aos meus olhos, mesmo quando passava o produto bem próximo deles.

Durabilidade. A marca indica usar o produto duas vezes por dia. Como em cada aplicação é necessária uma quantidade pequena e ele espalha bem na pele, o bastão parece que irá durar bastante.

Antes e depois da primeira aplicação do bastão facial Ricca Imagem: Rebecca Vettore/Arquivo pessoal

Pontos de atenção

Efeito em uma região só. Durante os seis dias de teste também passei o produto ao redor da boca, no famoso bigode chinês, mas ele não mostrou efeito.

Cuidado com desperdício. É preciso passar o produto devagar e sem muita força, já que ele sai a quantidade necessária para cada passada. Se você forçar, vai acabar gastando uma grande quantidade à toa.

Não tem mágica. O produto não tem efeito mágico ou cirúrgico, por isso não vai esticar toda a pele. Ele produz efeitos sutis que vão aumentando conforme os dias de aplicação vão passando.

Antes e depois de seis dias de uso do bastão facial Ricca Imagem: Rebecca Vettore/Arquivo pessoal

O que mudou para mim

Depois de quase uma semana de uso contínuo em dois períodos do dia, gostei de ver como as minhas linhas de expressão ficaram mais suaves. O produto realmente funciona desde o primeiro uso, por isso, o investimento vale a pena.

Sei que o tempo não perdoa e traz mais efeitos do que o produto pode parar, mas só de saber que existe um item que ajuda a suavizar as linhas de expressão de forma mais rápida, já fiquei feliz.

Para quem é esse produto?

O produto é indicado para pessoas com 30 anos ou mais, ou que tenham linhas de expressão marcantes ao redor dos olhos.

Com ácido hialurônico e colágeno vegetal na composição, o bastão também é uma opção para quem procura uma ação hidratante e de renovação celular a longo prazo.

