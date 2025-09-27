Bancos da Itália devem contribuir com 5 bi de euros para Orçamento de 2026, diz partido governista

ROMA (Reuters) - Os bancos nacionais da Itália devem contribuir com cerca de 5 bilhões de euros para o próximo Orçamento de 2026, disse o partido da coalizão governista Liga em um comunicado.

A proposta foi baseada em medidas de imposto sobre lucros implementadas anteriormente em vários países europeus, disse a Liga, que é liderada pelo vice-primeiro-ministro Matteo Salvini e inclui o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, em suas fileiras.

"O objetivo é intervir nos lucros excessivos das principais instituições de crédito", disse a Liga.

Giorgetti afirmou na semana passada que o setor bancário italiano obteve "lucros estratosféricos" nos últimos cinco anos e deve contribuir para as finanças do Estado.

A Itália tentou impor um imposto extraordinário de 40% aos bancos em 2023, mas a medida desencadeou uma grande liquidação nas ações bancárias italianas, forçando o governo a modificar radicalmente o plano.

A nova proposta da Liga pode enfrentar resistência dentro do gabinete, com aliados no partido Forza Italia já deixando claro que se opõem a impostos extraordinários que miram o setor bancário.

(Reportagem de Giuseppe Fonte)