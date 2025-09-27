Esquilo 'malvado' apavora vizinhança com ataques: 'Ele quase me matou'
Moradores da cidade de San Rafael, na Califórnia (Estados Unidos), estão se mobilizando após uma série de ataques de um esquilo. Pelo menos duas pessoas foram encaminhadas para a emergência devido aos ferimentos causados pelo animal, segundo a mídia local.
O que aconteceu
Mais de cinco pessoas foram atacadas por um esquilo em San Rafael. Devido à coloração dourada do animal e à forma como ele ataca, a vizinhança acredita se tratar do mesmo esquilo.
Os episódios têm sido chamados de "ataques ferozes" pela imprensa da Califórnia. Isabel Campoy, moradora da área de Lucas Valley, explicou que o animal pulou de uma árvore para o chão e, então, tentou pular em direção a seu rosto. Isabel se protegeu com o braço direito, que estava "coberto de sangue" quando ela conseguiu se desvencilhar do esquilo. Isabel teve de ir ao hospital para tratar os ferimentos.
[O esquilo] é lindo... agora, está me seguindo. Até que ele quase me matou.
Isabel Campoy, moradora da área de Lucas Valley, à rede ABC7 Los Angeles
Joan Heblack, outra moradora da região, também foi atacada pelo animal, que agarrou sua coxa direita. A moradora estava fazendo uma caminhada matinal e relatou que o esquilo "apareceu no nada" e pulou em sua perna. "Eu fiquei falando 'sai, sai'. Não queria tocá-lo", disse Joan à mesma emissora. Os arranhões e as mordidas fizeram com que a mulher também fosse encaminhada ao pronto-socorro.
Panfletos alertam para 'esquilo muito malvado'
Os ataques em série fizeram com que os moradores de Lucas Valley espalhassem panfletos pela região. O texto diz que o aviso "não é uma piada" e explica como o esquilo ataca: aparecendo "do nada" para atacar braços, pernas e rostos. "Mais de cinco pessoas foram atacadas por um esquilo muito malvado nos últimos dias", diz o panfleto.
Segundo especialista, estes ataques não são "algo inédito". Vanessa Potter, da ONG WildCare, relatou à ABC7 que o comportamento agressivo indica que provavelmente o animal foi alimentado e cuidado por humanos quando era pequeno.
Se os esquilos associam pessoas a comida, não têm medo delas. Eles vão procurar comida. Se não a encontrarem, pode haver frustrações. E eles podem ser territoriais em relação ao seu espaço.
Vanessa Potter, da ONG WildCare
Para evitar este tipo de cenário, a especialista alertou o público para não alimentar animais selvagens. Vanessa reforçou ainda que o esquilo não é um transmissor de raiva. Segundo os moradores, o animal não foi visto nos últimos dias e, conforme a agência de notícias Associated Press, as autoridades locais serão acionadas para capturar o esquilo quando o roedor aparecer novamente na área.