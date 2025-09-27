O economista Fabio Giambiagi, pesquisador do Ibre-FGV (Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas), especialista em contas públicas, tem um histórico de polêmicas na área de sua especialidade. A mais recente dessas polêmicas veio com a publicação de um artigo em que calcula a "piora fiscal" causada pela política que garante ganhos reais, acima da inflação, ao salário mínimo.

Reajustes reais do salário mínimo foram retomados neste terceiro mandato de Lula, depois de sete anos em que o mínimo foi reajustado apenas pela inflação, sem ganhos reais, nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro.

Giambiagi se alinha ao grupo de economistas de pensamento econômico dito ortodoxo, que defende a austeridade fiscal como caminho para reduzir a taxa de juros e promover crescimento econômico sustentável.

Esta é, de certa forma, uma versão atualizada da velha teoria de que é preciso fazer primeiro o bolo crescer para depois distribuí-lo. Na lógica da austeridade fiscal dos ortodoxos, primeiro vêm os "sacríficos" — no caso, cortes de programas sociais dirigidos aos mais pobres — e depois os benefícios derivados do equilíbrio fiscal, como um crescimento mais sustentável da atividade econômica.

No artigo em que aponta a "piora fiscal" com a política de valorização do salário mínimo, publicado na edição de setembro da revista "Conjuntura Econômica", Giambigi calcula o impacto do salário mínimo corrigido pela inflação do ano anterior e a variação do PIB (Produto Interno Bruto), nos dois anteriores, conforme a regra de reajuste vigente, que retoma a que foi adotada nos dois primeiros mandatos de Lula e nos governos de Dilma Rousseff.

Considerando apenas os impactos sobre as contas da Previdência e do BPC (Benefício de Prestação Continuada), o economista estimou um custo fiscal adicional acumulado sobre a dívida pública de R$ 165 bilhões, ao longo do atual governo, que se ampliaria para um acumulado de R$ 182 bilhões, no período do próximo mandato presidencial, de 2027 a 2030, se a regra de reajuste do mínimo for mantida.

A partir desses números, Giambiagi conclui que, sem uma revisão urgente da regra de reajuste do mínimo, o arcabouço fiscal vigente terá de ser alterado, as despesas não obrigatórias, que incluem os investimentos públicos, entrarão em colapso e a carga tributária terá de sofrer "novos e sucessivos aumentos".

Choveram críticas ao levantamento e às conclusões de Giambigi, sobretudo entre economistas do bloco dito heterodoxo, em que se alinham economistas que veem as políticas de austeridade fiscal propostas por ortodoxos como veículos de concentração de renda e prejudiciais ao bem-estar econômico e social das camadas mais pobres da população.

Os críticos observaram que, ao não considerar os efeitos do crescimento econômico derivado dos aumentos reais do salário mínimo na arrecadação pública, Giambiagi dramatizou os impactos de seu levantamento nas contas públicas e chegou a conclusões equivocadas.

"Para compreender o custo fiscal de uma política econômica, é preciso considerar seus efeitos no crescimento econômico, além de seu custo imediato", escreveu, em resposta direta a Giambiagi, a economista Clara Brenck, em artigo publicado na segunda-feira (22), no Blog do Made-USP (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, da Universidade de São Paulo). Professora do Departamento de Economia, da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), Brenck é também coordenadora da área de Política Fiscal do Made.

A economista assumiu as premissas de aumento de custos fiscais adotadas por Giambiagi, mas descontou dos resultados obtidos pelo pesquisador da FGV, que parece ter se esquecido do outro lado da moeda dos gastos com programas sociais, as receitas públicas obtidas com a expansão da atividade e o peso dos juros.

Para isso, considerou duas hipóteses para o "multiplicador de benefícios sociais" -- uma estimativa de quanto cada real do gasto público em programas sociais expande o volume da atividade econômica --, combinado com a "elasticidade da receita" -- outra estimativa de quanto o aumento da atividade reverte em arrecadação de tributos.



Na primeira hipótese, Clara Brenck usou estimativas do próprio Made, indicativas de que a injeção de benefícios sociais na economia multiplicam o valor da produção global em 2,15 vezes ao fim de cada ciclo produtivo, com o equivalente a um quinto do adicional revertendo em arrecadação de impostos e tributos. Outra hipótese, mais pessimista, considerou um multiplicador de 1,5, com a elasticidade da receita igual a 1.

Suas estimativas, depois descontados os ganhos no crescimento da economia e, em consequência, nas receitas públicas, originados na política de valorização do salário mínimo, apontam para uma "piora fiscal" acumulada, ao longo do atual governo Lula, de R$ 67 bilhões, considerando os parâmetros do Made, e de R$ 107 bilhões, na hipótese "pessimista" — uma diferença de quase R$ 100 bilhões, na primeira hipótese, e de R$ 57 bilhões, na segunda.

Em relação ao próximo mandato, as ordens de grandeza são parecidas. A piora fiscal com a manutenção da política de valorização do salário mínimo acumularia, de acordo com as estimativas de Clara Brenck, déficit adicional de R$ 73,9 bilhões, com base nos parâmetros do Made, e de R$ 120,9 bilhões, no cálculo "pessimista" — as diferenças em relação aos números de Giambiagi somariam R$ 107,8 bilhões, na hipótese Made, e R$ 60,8 bilhões, na estimativa "pessimista".

Outro economista de linha heterodoxa, José Luis Oreiro, professor da UnB (Universidade de Brasília), foi mais longe na contestação das conclusões de Giambiagi. Utilizando pesquisas que encontraram multiplicadores acumulados em quatro anos (o período de um mandato presidencial) de até 4,35 e equiparando a geração de receitas públicas à carga tributária, de 32% do PIB, Oreiro encontrou um saldo positivo de R$ 57 bilhões. "Trata-se de uma política que mais do que se paga a si mesma, contribuindo positivamente para o crescimento econômico e geração de empregos.", escreveu em seu blog.

Políticas fiscais, envolvendo gastos e arrecadação públicos, estão no centro do conflito distributivo inerente à vida em sociedade. Gastos públicos, cobertos por cobrança de impostos, não são neutros. Há sempre ganhadores e perdedores entre os que recebem benefícios fiscais e entre os que pagam as contas. Daí porque avaliar políticas públicas e, mais ainda, propor mudanças em suas diretrizes deveria exigir cuidado redobrado de quem as formula.