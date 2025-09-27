Aspirador sem fio está por R$ 80: 'acabou até a preguiça de varrer a casa'

Um aspirador de pó pode ser uma "mão na roda" quando o assunto é limpeza doméstica, mas o preço nem sempre é acessível. Quem precisa ou prefere economizar pode se interessar por uma opção sem fio que o Guia de Compras UOL encontrou na Shopee.

Por menos de R$ 85,00, o modelo promete ser dois em um (portátil e vertical). Saiba adiante os principais atributos desse aspirador e o que diz quem o utilizou.

O que o fabricante diz sobre esse aspirador sem fio

Possui formato compacto

Aspira piso, tapete, estofado e áreas de difícil acesso, como cantos e escadas

Acompanha acessórios, como escova para estofados e bocal para frestas

Tem filtro que retém poeira

Bateria com capacidade de 1.200 mAh e autonomia de 35 minutos

Tempo de carregamento: três horas

Reservatório com capacidade de 600 ml

O que diz quem o comprou

O produto recebeu mais de 10,9 mil avaliações na Shopee. Separamos algumas opiniões de compradores para ajudar quem está em dúvida se vale a pena adquirir esse modelo.

Me impressionou bastante pelo valor. Eu odeio varrer a casa e (...) a sucção é forte! Melhor do que imaginava. Parece bem frágil, mas faz jus ao valor.

Luiza

Chegou rápido, com todas as peças embaladas corretamente. Ele funciona bem. É um produto bem simples, mas eficiente para o preço. Para quem tem pet e precisa passar na casa todos os dias, é bom.

Hilda Mayara



É maravilhoso. Chegou bem embalado na caixa, com três acessórios e um carregador. Ele é muito leve, lindo e prático. No carro também é muito bom, limpa bem os cantinhos!

Fátima

Meu filho amou. Acabou até a preguiça de varrer a casa, todo dia ele aspira. Ótimo custo-benefício. Recomendamos.

Huadson

Pontos de atenção

Há alguns comentários que citam que o produto não é muito potente e tem um material que aparenta ser frágil.

Não é para limpeza pesada, até pelo valor. Mas fiz o teste em sujeiras do dia a dia e aspira bem. Chegou bem embalado e antes do prazo. Estou satisfeita.

Jessyca Santos

Produto com bom acabamento. Ele é mais para uma aspiração rapidinho de cabelo e migalhas. Não é potente, mas, pelo preço, tá bom.

Patricia Cardoso

As peças parecem ser frágeis, mas, pelo valor, acredito que valeu a pena. Veio com o cabo para carregar, o que achei fantástico, pois não sabia se vinha. Liguei e está funcionando certinho.

Jessy Dias

