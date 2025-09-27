Topo

Notícias

Petro ironiza após ter visto revogado pelos EUA: ''Não voltarei a ver o Pato Donald'

O presidente colombiano Gustavo Petro participou de um ato pró-Palestina em Nova York, nos Estados Unidos - Bing Guan/Reuters
O presidente colombiano Gustavo Petro participou de um ato pró-Palestina em Nova York, nos Estados Unidos Imagem: Bing Guan/Reuters

RFI

27/09/2025 10h13Atualizada em 27/09/2025 11h33

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se pronunciou após ter seu visto revogado pelos Estados Unidos, acusado de "ações imprudentes e inflamatórias" durante um ato pró-palestina em Nova York. Petro, que estava na cidade para a Assembleia Geral das Nações Unidas, alegou que a medida "viola todas as regras de imunidade" e ironizou: "não voltarei a ver o Pato Donald por enquanto", em publicação no X neste sábado (27).

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se pronunciou após ter seu visto revogado pelos Estados Unidos, acusado de "ações imprudentes e inflamatórias" durante um ato pró-palestina em Nova York. Petro, que estava na cidade para a Assembleia Geral das Nações Unidas, alegou que a medida "viola todas as regras de imunidade" e ironizou: "não voltarei a ver o Pato Donald por enquanto", em publicação no X hoje.

Ontem, o presidente colombiano se juntou à manifestação em frente à sede da ONU, ao lado do músico britânico Roger Waters. Após o protesto, o Departamento de Estado americano acusou Petro de "incitar soldados" contra determinações do governo Trump.

Relacionadas

EUA dizem que vão revogar visto de Gustavo Petro por 'ações incendiárias'

Ratos em casa? Estes 9 cheiros podem mantê-los afastados, segundo estudos

Turista morre em passeio de barco, corpo é coberto e festa segue a bordo

"O presidente colombiano Gustavo Petro se posicionou em uma rua da cidade de Nova York e incitou os soldados americanos a desobedecerem ordens e incitarem a violência. Revogaremos o visto de Petro devido às suas ações imprudentes e inflamatórias", alertou o Departamento de Estado no X.

Vídeos divulgados pela imprensa mostraram o presidente colombiano pedindo em um alto-falante a criação de um "exército mundial de resgate, cuja principal tarefa será libertar a Palestina".

"As nações do mundo contribuirão com homens e mulheres treinados e armados para formar este grande exército. Ele deve ser maior que o dos Estados Unidos", continuou Petro, cujo país rompeu relações diplomáticas com Israel em 2024, em protesto à guerra na Faixa de Gaza.

"Aqui em Nova York, peço a todos os soldados do Exército dos Estados Unidos que não apontem seus rifles para a humanidade. Desobedeçam à ordem de Trump! Obedeçam à ordem da humanidade!", disse durante o ato.

"EUA não respeitam o direito internacional"

Petro deixou os Estados Unidos na noite de ontem em um avião com destino a Bogotá. Já em território colombiano, ele se pronunciou através do X sobre a revogação de seu visto.

"O que o governo dos Estados Unidos está fazendo comigo viola todas as regras de imunidade nas quais as Nações Unidas e sua Assembleia Geral se baseiam. Os presidentes que comparecem à Assembleia têm imunidade completa", argumentou.

Embora a sede da ONU em Nova York possua extraterritorialidade, os chefes de Estado e de governo precisam transitar pelo território dos Estados Unidos para se deslocarem à Assembleia Geral Anual da organização, tendo, por isso, de viajar com um visto norte-americano.

"Não permitir a entrada da Autoridade Palestina e me privar do meu visto por pedir aos militares americanos e israelenses que não apoiem o genocídio, que é um crime contra a humanidade, demonstra que o governo dos Estados Unidos não respeita mais o direito internacional. A sede das Nações Unidas não pode permanecer em Nova York", concluiu.

As relações entre a Colômbia e os Estados Unidos se deterioraram significativamente desde o retorno de Donald Trump ao poder em janeiro deste ano. Na última terça-feira (23), Gustavo Petro solicitou às Nações Unidas a abertura de "processos criminais" contra o presidente norte-americano, Donald Trump, após ataques militares mortais no Caribe que destruíram barcos que transportavam, segundo Washington, drogas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Quais sanções serão restabelecidas contra o Irã?

Agente de imigração dos EUA agride mulher na frente dos filhos dela; vídeo

Letônia pede que Otan reforce defesa aérea do Báltico após incursões russas

Novos drones sobrevoam maior base militar da Dinamarca: 'Precisamos agir rapidamente', alerta comissário europeu

Cineasta iraniano se diz determinado a trabalhar em seu país apesar da censura

Retomada de sanções da ONU ao Irã se aproxima após fracasso de votação para adiamento

Deputado federal Mauro Benevides Filho sofre AVC e é internado

Trump ordena envio de tropas para Portland, no noroeste dos EUA

Fux vota para absolver réus de 8/1 e retoma falas usadas para Bolsonaro

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é preso no Panamá

STJ revoga prisão de Oruam, rapper acusado de tentativa de homicídio contra policiais