Topo

Notícias

Ao menos 31 mortos em tumulto em comício eleitoral na Índia

27/09/2025 14h11

Ao menos 31 pessoas morreram neste sábado (27) após um tumulto em um comício eleitoral do popular ator e político Vijay, no sul da Índia, disse um parlamentar. 

"Até agora, 31 pessoas morreram na debandada", afirmou V. Senthilbalaji a repórteres no estado de Tamil Nadu, onde o incidente ocorreu.

Quase 60 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital, acrescentou.

Vijay, conhecido apenas por seu primeiro nome, havia tomado a palavra diante da multidão quando o caos irrompeu no comício, forçando-o a interromper seu discurso.

De acordo com o jornal The Hindustan Times, o tumulto ocorreu porque parte da multidão, ansiosa para ver Vijay, avançou contra as barreiras.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, classificou o incidente como "profundamente triste" em uma mensagem dirigida às famílias e entes queridos das vítimas, divulgada nas redes sociais.

Episódios como este são frequentes na Índia em eventos de massa, como festivais religiosos, frequentemente mal organizados e com falhas de segurança.

Em janeiro, 30 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas em um tumulto ocorrido durante o festival religioso Kumbh Mela.

Em julho do ano passado, 121 pessoas morreram no estado norte de Uttar Pradesh, durante um encontro religioso.

abh/mlm/jvb/hgs/aa/dd

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump ordena envio de tropas para Portland e instalações do serviço de imigração

Frigorífico expõe cartaz que petista não é bem-vindo e deputado do PT protocola denúncia

Condicionar isenção do IR ao PL da Dosimetria é 'loucura', diz Haddad

Mais de 150 marcas têm elos com assentamentos ilegais de Israel, aponta ONU

Rússia nega autoria de ataque com drones e diz que agressões terão resposta

Um ano depois do assassinato de Nasrallah, Hezbollah rejeita se desarmar

Ao menos 31 mortos em tumulto na Índia, segundo autoridades

Ao menos 31 mortos em tumulto em comício eleitoral na Índia

Lavrov acusa Ocidente de 'sabotar' diplomacia com Irã mediante sanções da ONU

Desabamento de mina na Nigéria deixa ao menos 18 mortos e dezenas de desaparecidos

Gaza entre a ira e a angústia contra Israel e Hamas pela morte de família em bombardeio