Alemanha tomará medidas para se defender da ameaça de drones, diz autoridade

FRANKFURT (Reuters) - O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, disse neste sábado que a ameaça dos drones era "alta" e que o país tomaria medidas para se defender.

Autoridades na Europa estão em alerta máximo após incursões de drones na Dinamarca, que interromperam o tráfego aéreo em várias partes do país diversas vezes na última semana. As autoridades também estão investigando avistamentos na Alemanha.

"Há uma ameaça que pode ser classificada como alta quando se trata de drones. É uma ameaça abstrata, mas muito concreta em casos individuais", disse Dobrindt a jornalistas em Berlim.

Entre as medidas, a Alemanha buscará revisar uma lei de segurança da aviação para permitir que as forças armadas do país se envolvam para possivelmente abater drones, disse.

"Trata-se de estar preparado para que infraestruturas críticas ou grandes aglomerações de pessoas, por exemplo, possam ser protegidas", acrescentou.

(Reportagem de Tom Sims)