Agente de imigração dos EUA agride mulher na frente dos filhos dela; vídeo

Um agente do departamento de imigração dos EUA foi "dispensado das suas funções" ontem, após um vídeo dele agredindo uma mãe na frente dos filhos dela viralizar nas redes sociais.

O que aconteceu

Incidente foi registrado na última quinta-feira, dentro de um tribunal de imigração em Nova York. A vítima é a equatoriana Monica Moreta-Galarza. No vídeo, ela aparece ao lado dos filhos, em prantos, após seu marido ter sido levado sob custódia pelo departamento de imigração.

Mulher é empurrada contra parede e cai no chão. Filhos do casal presenciam a cena e aparecem chorando nas imagens.

Agente foi "dispensado de suas funções atuais" enquanto caso é investigado. A secretária-assistente do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Tricia McLaughli, classificou a conduta do policial como "inaceitável e abaixo dos homens e mulheres da Departamento de Imigração". Não ficou claro, no entanto, se o policial foi demitido ou transferido para outra função dentro do órgão.

Família vive legalmente nos EUA

Pai, mãe e filhos aguardam resposta de pedido de asilo. Eles "estão aqui legalmente, mas estão sendo alvos do Departamento de Imigração de qualquer maneira", informou um porta-voz do gabinete do deputado federal Dan Goldman, cujo distrito inclui o tribunal.

Autoridades abriram processo. Goldman e o controlador da cidade de Nova York, Brad Lander, encaminharam o caso para o Ministério Público dos EUA. Lander é crítico do órgão de imigração e já foi preso ao tentar impedir a prisão de imigrantes.

Incidente deixa cidade "menos segura". Segundo um porta-voz do prefeito de Nova York, a cidade fica "menos segura quando os imigrantes têm medo de usar serviços básicos e comparecer a audiências judiciais".