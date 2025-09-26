Topo

Zverev avança sem sustos no ATP 500 de Pequim; Cerúndolo é eliminado na estreia

26/09/2025 12h46

O tenista alemão Alexander Zverev, número três do mundo, estreou bem no torneio ATP 500 de Pequim nesta sexta-feira (26), vencendo por 6-4 e 6-3 o italiano Lorenzo Sonego (44º), enquanto o argentino Francisco Cerúndolo foi eliminado logo na primeira rodada.

Zverev, que disputou a última partida do dia, é o segundo cabeça de chave do torneio e vai enfrentar o francês Corentin Moutet (37º) na segunda fase.

Poucas horas antes, o russo Daniil Medvedev, ex-número um do mundo e atualmente em décimo oitavo lugar no ranking ATP, derrotou o britânico Cameron Norrie (34º) por 6-3 e 6-4 e tem um encontro com o espanhol Alejandro Davidovich (20º) na próxima rodada.

Entre as eliminações do dia, destacam-se a queda de Francisco Cerúndolo (21º) diante do americano Learner Tien (52º) por 4-6, 6-3 e 6-4, e a derrota do russo Andrey Rublev (14º) para o italiano Flavio Cobolli (25º) por 7-6 (7/3) e 6-3.

-- Resultados desta sexta-feira do ATP 500 de Pequim:

- Primeira rodada

Álex De Miñaur (AUS/N.3) x Bu Yunchaokete (CHN) 6-4, 6-0

Arthur Rinderknech (FRA) x David Goffin (BEL) 6-4, 3-6, 6-4

Arthur Cazaux (FRA) x Shang Juncheng (CHN) 0-6, 7-6 (7/5), 7-5

Jakub Mensik (CZE/N.7) x Miomir Kecmanovic (SRB) 7-5, 6-4

Flavio Cobolli (ITA) x Andrey Rublev (RUS/N.6) 7-6 (7/3), 6-3

Learner Tien (EUA) x Francisco Cerúndolo (ARG) 4-6, 6-3, 6-4

Adrian Mannarino (FRA) x Alexander Bublik (CAZ) 6-3, 6-2

Daniil Medvedev (RUS/N.8) x Cameron Norrie (GBR) 6-3, 6-4

Corentin Moutet (FRA) x Tallon Griekspoor (HOL) 6-4, 7-5

