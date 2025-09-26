Topo

Wall Street sobe após dados de inflação oferecerem alívio sobre corte de juros

26/09/2025 11h49

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street avançavam nesta sexta-feira depois que os dados mais recentes sobre a inflação nos Estados Unidos ficaram em linha com as expectativas, diminuindo as preocupações de que as pressões persistentes sobre os preços poderiam adiar os cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve.

Os gastos dos consumidores dos EUA aumentaram um pouco mais do que o esperado em agosto, mostraram os dados, mantendo a economia em terreno sólido à medida que o terceiro trimestre avança, enquanto a inflação continuou a subir em um ritmo moderado.

Os dados oferecem clareza após uma semana tensa, durante a qual os investidores avaliaram sinais contraditórios de autoridades do Fed. O S&P 500 e o Nasdaq devem ter sua pior semana desde o final de julho, interrompendo uma sequência de três semanas de ganhos.

Alguns analistas, no entanto, alertaram que os números da inflação não capturam o quadro completo e que o impacto das novas tarifas ainda não foi percebido.

"Ainda está por vir um repasse significativamente maior da inflação. As empresas acumularam estoques de forma agressiva durante a primeira metade do ano, o que lhes deu margem para adiar os aumentos de preços. Mas esse processo agora está se concretizando", disse Nathan Sheets, economista-chefe global do Citigroup.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,78%, para 46.305,74 pontos. O S&P 500 ganhava 0,55%, a 6.641,04 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,32%, para 22.455,84 pontos.

O setor financeiro, com alta de cerca de 1%, impulsionava o S&P 500. As ações do setor de tecnologia subiam 0,1%, enquanto as ações do setor de energia ganhavam 1,2%.

(Reportagem de Niket Nishant, Sukriti Gupta e Purvi Agarwal em Bengaluru)

