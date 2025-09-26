Topo

Notícias

Wall Street fecha em alta, impulsionada por dados da inflação nos EUA

26/09/2025 19h13

A bolsa de Nova York encerrou a semana no azul, impulsionada pela publicação de um indicador de inflação nos Estados Unidos em linha com as expectativas do mercado.

Isto reforçou as perspectivas de um novo corte dos juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) antes do fim do ano.

O índice Dow Jones subiu 0,65%, o Nasdaq avançou 0,44% e o índice ampliado S&P 500 teve alta de 0,59%.

Dados oficiais mostraram, nesta sexta-feira, que o índice de preços de despesas do consumo pessoal (PCE) alcançou 2,7% em agosto, frente a 2,6% em julho. O PCE é um dos índices mais acompanhados pelo Fed.

Embora o dado esteja acima da meta da inflação, de 2%, está em linha com a previsão dos analistas.

Segundo Brett Kenwell, analista de investimentos nos Estados Unidos da plataforma eToro, os investidores "sentem certo alívio de pensar que o Fed seguirá encaminhado a cortar as taxas [de juros] outras duas vezes este ano".

O Fed deve optar entre combater a inflação e apoiar um mercado de trabalho fragilizado nos Estados Unidos, acrescentou.

Durante o dia, os investidores também lidaram com as últimas manobras tarifárias de Donald Trump.

Na noite de quinta-feira, o presidente americano anunciou novas tarifas sobre produtos farmacêuticos, caminhões, acessórios domésticos e móveis.

Ele disse que imporia uma tarifa de 100% sobre "qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado" a partir de 1º de outubro, embora tenha excluído as empresas que estiverem construindo fábricas nos Estados Unidos.

Embora a política tarifária de Trump siga no radar dos investidores, "o mercado começou a olhar além", disse Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

ni/eb/cr/dg/mvv/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Wall Street fecha em alta, impulsionada por dados da inflação nos EUA

'Foi dado um primeiro passo', diz Alckmin sobre encontro de Lula com Trump

Petróleo sobe impulsionado por possível queda das exportações russas

'Brasil vive uma epidemia de litigiosidade quantitativa e qualitativa', diz Barroso

Termina boicote contra humorista Jimmy Kimmel

Comissão de Agricultura aprova projeto que prioriza alimentos da agricultura familiar ao SUS

Presidente do Irã diz que apoiará qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza

Petro diz que convocará voluntários na Colômbia para lutar em Gaza

Presidente do Irã diz que país permanecerá no Tratado de Não Proliferação Nuclear

Vaquinha arrecada R$ 100 mil para idoso que ainda trabalhava aos 81 anos

Presidenciável boliviano prevê que Brasil e Argentina tenham sedes antidrogas na Bolívia