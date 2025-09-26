Wall Street abre em alta após dados de inflação acalmarem nervosismo com corte de juros

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta sexta-feira depois que os dados mais recentes sobre a inflação nos Estados Unidos ficaram em linha com as expectativas, diminuindo as preocupações de que as pressões persistentes sobre os preços podem adiar os cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,34% na abertura, para 46.101,45 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,16%, para 6.615,38 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,08%, para 22.403,273 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant, Sukriti Gupta e Purvi Agarwal em Bengaluru)