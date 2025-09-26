Topo

Notícias

Wall Street abre em alta após dados de inflação acalmarem nervosismo com corte de juros

26/09/2025 10h38

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta sexta-feira depois que os dados mais recentes sobre a inflação nos Estados Unidos ficaram em linha com as expectativas, diminuindo as preocupações de que as pressões persistentes sobre os preços podem adiar os cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,34% na abertura, para 46.101,45 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,16%, para 6.615,38 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,08%, para 22.403,273 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant, Sukriti Gupta e Purvi Agarwal em Bengaluru)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Netanyahu repreende países ocidentais na ONU por reconhecimento de Estado palestino

Apostas e futebol, o tráfico de drogas ameaça o esporte mais popular do Equador

Skatista brasileiro quebra dois recordes mundiais na maior rampa da história

Cortes da ONU para 2026 poupam principalmente sua elite, mostra projeto de orçamento

Netanyahu usa broche na ONU com QR Code para imagens do 7 de outubro

Inflação nos EUA aumentou em agosto para 2,7% na comparação anual

Netanyahu relembra ataque de 7 de outubro em discurso na ONU

Netanyahu rejeita na ONU acusações de "genocídio" em Gaza e denuncia "mentiras antissemitas"

Com sala esvaziada na ONU, Netanyahu diz que 'não acabou' trabalho em Gaza

Transmitido ao vivo, crime brutal contra 3 jovens choca Argentina e teria ligação direta com narcotráfico

Filipinas: depois de supertufão, tempestade força deslocamento de 400 mil pessoas e provoca 3 mortes