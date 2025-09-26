Volantes gamer fazem você se sentir dentro da corrida; confira ofertas

Se você gosta de jogos de corrida, sabe como ter um simulador de volante pode mudar totalmente a experiência. Nesse sentido, os simuladores da Logitech prometem deixar as disputas ainda mais realistas.

Compatível com PS5, PS4, PS3, Xbox e PC, separamos modelos que possuem LEDs indicadores de marcha e pedais de acelerador, freio e embreagem.

E para quem quiser deixar o setup ainda mais completo, é possível comprar o câmbio de forma separada. Os acessórios contam ainda com pontos embutidos para fixação na mesa por parafusos. Veja a seguir mais detalhes e a opinião de quem o comprou algum deles:

O que diz a fabricante?

Modelos compatíveis com PS5, PS4, PS3, Xbox e PC;

Volante com rotação de 900º, como nos carros de corrida;

Tem LEDs indicadores de marcha, que deixam as trocas mais suaves;

Controles de jogo de fácil acesso no volante, para que você não precise tirar os olhos da tela;

Possui force feedback realista, projetado para simular a sensação do carro e dos pneus em cada curva e tipo de terreno;

Vem com três pedais de acelerador, freio e embreagem separados;

Possui acabamento de aço na barra de direção e câmbio e pedais de aço inoxidável.

O que diz quem comprou?

Um dos modelos de volante da Logitech tem quase 20 mil avaliações na Amazon e nota média de 4,6 (de um total de 5). Confira a seguir a opinião de quem já comprou:

Impressionado com esse volante. É um bom custo- benefício em comparação a outros modelos mais caros como o G923, mas esse atende bem aos requisitos. Igor Borges

Melhor produto pra comprar pra se divertir. Juniocimas

Ótimo acabamento de costura no volante. Trueforce proporciona uma experiencia de jogo muito boa. Pedais resistentes e responsivos. Bom balanceamento de peso nos pedais. (...) Cliente Amazon

Pontos de atenção

Alguns consumidores relatam dificuldade para ligar e fazer funcionar. Confira os comentários:

Volante calibrava quando conectado o USB ao PS5, mas o botão PS do volante não funcionava para usar no PS5, então era impossível jogar. Conectei o volante ao notebook e baixei o Logitech G-hub. Fiz todo o passo a passo que o suporte indicou no chat, porém sem sucesso. Bastante decepcionado. Antonio

Infelizmente, ao ser instalado, constatei que o produto não funciona. Fiz vários testes e pesquisas no google para tentar sanar o problema, acreditando ser apenas configuração, sem sucesso. (...) Bernardo Ludovic

Fiz a instalação, mas não está sendo reconhecido. Não estou conseguindo usar em nenhuma plataforma. Adelvan Santos

* com informações de reportagem publicada em 18/05/2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.