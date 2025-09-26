Topo

Notícias

Visita de Netanyahu gera protestos em Nova York

26/09/2025 17h39

Por Kanishka Singh

(Reuters) - Milhares de manifestantes contra a guerra de Israel em Gaza marcharam na cidade de Nova York nesta sexta-feira, durante a visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para discursar na Assembleia-Geral da ONU.

Os manifestantes agitavam bandeiras palestinas, usavam lenços keffiyeh e carregavam faixas com os dizeres "Libertem a Palestina", "Parem de matar Gaza de fome" e "Embargo de armas já", conforme mostraram os vídeos.

Eles se reuniram na Times Square, do outro lado da cidade em relação ao prédio da Organização das Nações Unidas, antes de marcharem até a sede da ONU.

"Netanyahu, você não pode se esconder, nós o acusamos de genocídio", entoavam.

Em seu discurso desta sexta-feira na ONU, Netanyahu criticou os países ocidentais por aceitarem a condição de Estado palestino. Muitos delegados saíram do salão quando ele subiu ao púlpito.

Imagens de palestinos famintos provocaram indignação contra o ataque de Israel a Gaza, que matou dezenas de milhares de pessoas e deslocou internamente toda a população de Gaza. Vários especialistas em direitos humanos dizem que isso equivale a genocídio.

Israel rejeita essa afirmação e chama suas ações de autodefesa após o ataque de outubro de 2023 liderado por militantes do Hamas palestino que matou 1.200 pessoas e no qual mais de 250 foram feitas reféns.

O presidente Donald Trump, um aliado de Netanyahu, tem reprimido as manifestações pró-palestinas, prendendo manifestantes e tentando deportá-los.

A conduta de Israel em Gaza também tem sido um tópico na corrida para prefeito da cidade de Nova York. O candidato pró-palestino à prefeitura, Zohran Mamdani, criticou a visita de Netanyahu, enquanto Eric Adams, o atual prefeito, disse que estava "orgulhoso de conhecer" Netanyahu.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Doze países formam coalizão para apoiar financeiramente a Autoridade Palestina

Visita de Netanyahu gera protestos em Nova York

Trump cortou verba de emissora pública meses antes de entrevista de Lula

Alckmin: Brasil tentará dar passos subsequentes, após 1º encontro Lula-Trump

Restabelecimento de sanções é "legalmente nulo", diz Irã

China realiza auditoria sanitária no RS, passo estratégico para reabertura

Leite diz esperar que Lula 'aproveite' elogio de Trump e abandone 'marketing' da soberania

Márcio Macêdo diz que Lula nunca falou em demissão e reclama de 'cerco político'

Erdogan comemora "progresso significativo" em conversas com Trump

Trump e Melania são flagrados em suposta discussão em helicóptero; veja

Motta diz que Lula está 'caminhando para uma quarta eleição'