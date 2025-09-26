Topo

Notícias

Viés de alta em NY é incapaz de empolgar Ibovespa por recuo do minério e setor empresarial

São Paulo

26/09/2025 11h20

O Ibovespa opera em alta discreta na manhã desta sexta-feira, 26, na faixa dos 145 mil pontos, apesar da valorização com um pouco mais de intensidade das bolsas em Nova York. Investidores digerem o resultado dentro do esperado do PCE dos Estados Unidos, o índice de inflação predileto do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O recuo de 1,74% do minério de ferro hoje em Dalian, na China, também limita ganhos do Índice Bovespa, assim como o noticiário corporativo envolvendo especialmente a Braskem e a Marfrig.

Entre as divulgações da agenda esvaziada desta sexta-feira, destaque ao PCE. O índice de preços de gastos com consumo dos Estados Unidos subiu 0,3% em agosto ante julho, vindo igual ao esperado. Já a taxa de agosto em relação ao mesmo mês de 2024 ficou em 2,7%, também conforme o previsto. Este nível é superior à meta de inflação de 2% do Fed. As medidas de núcleos ainda ficaram em linha com as previsões, em 0,2% na margem e 2,9% no confronto interanual.

Em linhas gerais, o desempenho do PCE mantém a ideia de cortes de juros pelo Fed, mas há dúvidas se serão quedas sequenciais e quanto ao ritmo de recuo, após dados fortes de atividade e discursos de alguns dirigentes da autoridade monetária que colocaram em dúvida o futuro da política monetária norte-americana.

Para Silvio Campos Neto, economista e sócio da Tendências Consultoria, o indicador e outros informados recentemente nos EUA como alguns de emprego não deixam claro se o Fed conseguirá um processo de corte sequencial de juros. "Pode ser que precise de uma pausa para avaliar os dados", diz.

Segundo Bruno Takeo, estrategista da Potenza, como o PCE veio em linha com o esperado, a princípio quase não teve reação do mercado, mas, segundo ele, tem potencial para animar durante o dia por conta dos últimos dias. "Tanto os diretores do Fed quanto a ultima leitura do PIB do 2T25 corrigiram a euforia depois do primeiro corte dos juros na semana passada", diz.

Porém, o Ibovespa opera sem fôlego. Além da queda do minério e do noticiário corporativo, tem o fato de hoje ser sexta-feira, dia em que normalmente induz cautela de investidores, antes do fim de semana e das divulgações da próxima semana, que terão dados importantes como do mercado de trabalho, industriais e de inflação (IGP-M).

No exterior, os agentes repercutem o anúncio de ontem do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor uma tarifa de 100% sobre qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado importado a partir de 1º de outubro.

Ontem, o Ibovespa fechou em baixa de 0,81%, aos 145.306,23 pontos, cedendo 0,38% na semana, após alta na anterior.

Às 10h58 desta sexta, o Índice Bovespa subia 0,10%, aos 145.457,50 pontos, ante elevação de 0,64%, na máxima a 146.234,55 pontos, e mínima aos 145.227,25 pontos (-0,05%), praticamente o mesmo nível da abertura. Vale cedia 1,41%. Petrobras subia entre 1,14% (PN) e 1,59% (ON), com variação zero. Ações de grandes bancos também avançavam.

Já Braskem PNA cedia 9,10%, puxando o grupo das maiores quedas. A Braskem anunciou nesta sexta que contratou assessores financeiro e jurídicos para auxiliar a companhia na elaboração de um diagnóstico de alternativas econômico financeiras para otimizar a sua estrutura de capital.

