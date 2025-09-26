Veja os 42 indicados ao Prêmio Caboré; UOL concorre em Produção de Conteúdo

O UOL foi indicado como melhor Produtor de Conteúdo na 46ª edição do Prêmio Caboré, maior premiação da indústria de comunicação, marketing e mídia no Brasil.

Esta é a oitava vez que o UOL figura entre os indicados na categoria - concorreu também em 1998, 2006, 2009, 2016, 2018, 2019 e 2022, ficando com a coruja (como é conhecido o troféu) em 2018. Neste ano, o UOL concorre com o Estadão e Prime Video.

No ano passado, Bebeto Pirró, diretor de publicidade do UOL, foi um dos indicados na categoria Profissional de Veículo. Em 2023, Paulo Samia, CEO do UOL, esteve entre os finalistas na categoria Dirigente da Indústria da Comunicação.

Em outubro, a newsletter UOL Mídia e Marketing publicará uma série de entrevistas com as empresas indicadas na categoria Anunciante do Ano.

Os premiados são escolhidos pelos assinantes do jornal especializado Meio & Mensagem, em votação auditada pela PwC, de 27 de outubro a 28 de novembro. Os eleitos serão revelados no dia 3 de dezembro, durante festa pelo Dia Mundial da Propaganda, no Vibra São Paulo.

Confira a lista dos indicados neste ano:

Produtor de Conteúdo

Estadão

Prime Vídeo

UOL

Anunciante

Betano

L'Oréal

Mercado Livre

Agência de Comunicação

AlmapBBDO

Artplan

Galeria

Dirigente da Indústria da Comunicação

Gabriela Onofre (Publicis Groupe)

Luiz Lara (Cenp)

Sergio Lopes (LiveMode)

Profissional de Atendimento e Negócios

Alessandra Visintainer (Gut)

Eduardo Megale (Talent)

Renato Fischer (VML)

Profissional de Veículo

Daniela Galego (Uber Ads)

Giselle Ghinsberg (Disney)

Gustavo Silva (Neooh)

Serviço de Marketing

Altermark

Black Influence

N.ideias

Profissional de Marketing

Beatriz Bottesi (Meta)

Cecilia Bottai Mondino (Heineken)

Nathalia Garcia (Bradesco)

Produção

30e

Anonymous Content Brazil

MyMama Entertainment

Plataforma de Comunicação

Eletromidia

Pinterest

Samsung Ads

Profissional de Inovação

Alexandre Kavinski (WPP Media Services)

Ana Paula Passarelli (Brunch)

Camila Novaes (Visa)

Profissional de Estratégia

Ana Cortat (Droga5)

Ana Paula Kuroki (Africa)

Maria Claudia Conde (DPZ)

Profissional de Criação

Mauro Ramalho (Publicis Brasil)

Rodrigo Jatene (Wieden+Kennedy)

Rynaldo Gondim (Suno United Creators)

Profissional de Mídia

Aline Velha (Nubank)

Carlinha Gagliardi (Mediabrands)

Rafaela Alves (AlmapBBDO)

Em movimento (1)

A Whirlpool anunciou que a Gut será a nova agência de publicidade de Brastemp e Consul. As marcas haviam deixado a carteira de clientes da DM9 em junho, após a polêmica do videocase falso no Cannes Lions deste ano. A agência foi selecionada após um processo de concorrência conduzido com apoio da consultoria Scopen.

Em movimento (2)

Enquanto isso, a DM9 anunciou a conta da Decolar. A agência ficará responsável pela execução das iniciativas publicitárias da marca no Brasil. É a segunda conquista desde a saída da Whirlpool da carteira de clientes. No mês passado, a DM9 ganhou uma concorrência pela comunicação da Pizza Hut.

Em movimento (3)

Já a Flutter Brazil, responsável pelas marcas Betnacional e Betfair, iniciou um processo para a escolha de sua nova agência, que será responsável pela estratégia criativa das duas marcas no Brasil. A parte inicial também será realizada em parceria com a Scopen. A Lean é a agência da Betnacional, enquanto a Ogilvy atende a Betfair.

