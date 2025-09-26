Topo

Veja os 42 indicados ao Prêmio Caboré; UOL concorre em Produção de Conteúdo

Renato Pezzotti/UOL
Imagem: Renato Pezzotti/UOL
do UOL

Renato Pezzotti

Colaboração para o UOL, em Piracicaba (SP)

26/09/2025 08h01

O UOL foi indicado como melhor Produtor de Conteúdo na 46ª edição do Prêmio Caboré, maior premiação da indústria de comunicação, marketing e mídia no Brasil.

Esta é a oitava vez que o UOL figura entre os indicados na categoria - concorreu também em 1998, 2006, 2009, 2016, 2018, 2019 e 2022, ficando com a coruja (como é conhecido o troféu) em 2018. Neste ano, o UOL concorre com o Estadão e Prime Video.

No ano passado, Bebeto Pirró, diretor de publicidade do UOL, foi um dos indicados na categoria Profissional de Veículo. Em 2023, Paulo Samia, CEO do UOL, esteve entre os finalistas na categoria Dirigente da Indústria da Comunicação.

Em outubro, a newsletter UOL Mídia e Marketing publicará uma série de entrevistas com as empresas indicadas na categoria Anunciante do Ano.

Os premiados são escolhidos pelos assinantes do jornal especializado Meio & Mensagem, em votação auditada pela PwC, de 27 de outubro a 28 de novembro. Os eleitos serão revelados no dia 3 de dezembro, durante festa pelo Dia Mundial da Propaganda, no Vibra São Paulo.

Confira a lista dos indicados neste ano:

  • Produtor de Conteúdo

Estadão
Prime Vídeo
UOL

  • Anunciante

Betano
L'Oréal
Mercado Livre

  • Agência de Comunicação

AlmapBBDO
Artplan
Galeria

  • Dirigente da Indústria da Comunicação

Gabriela Onofre (Publicis Groupe)
Luiz Lara (Cenp)
Sergio Lopes (LiveMode)

  • Profissional de Atendimento e Negócios

Alessandra Visintainer (Gut)
Eduardo Megale (Talent)
Renato Fischer (VML)

  • Profissional de Veículo

Daniela Galego (Uber Ads)
Giselle Ghinsberg (Disney)
Gustavo Silva (Neooh)

  • Serviço de Marketing

Altermark
Black Influence
N.ideias

  • Profissional de Marketing

Beatriz Bottesi (Meta)
Cecilia Bottai Mondino (Heineken)
Nathalia Garcia (Bradesco)

  • Produção

30e
Anonymous Content Brazil
MyMama Entertainment

  • Plataforma de Comunicação

Eletromidia
Pinterest
Samsung Ads

  • Profissional de Inovação

Alexandre Kavinski (WPP Media Services)
Ana Paula Passarelli (Brunch)
Camila Novaes (Visa)

  • Profissional de Estratégia

Ana Cortat (Droga5)
Ana Paula Kuroki (Africa)
Maria Claudia Conde (DPZ)

  • Profissional de Criação

Mauro Ramalho (Publicis Brasil)
Rodrigo Jatene (Wieden+Kennedy)
Rynaldo Gondim (Suno United Creators)

  • Profissional de Mídia

Aline Velha (Nubank)
Carlinha Gagliardi (Mediabrands)
Rafaela Alves (AlmapBBDO)

