Topo

Notícias

UE e Japão expressam confiança em tarifas limitadas dos EUA sobre medicamentos

26/09/2025 08h45

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia e o Japão expressaram confiança nesta sexta-feira de que haviam garantido limites para as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos farmacêuticos, que o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que vai impor na próxima semana a uma taxa de 100%.

A Comissão Europeia se referiu a uma declaração conjunta acordada com os Estados Unidos após seu acordo comercial do final de julho, que afirma que a tarifa para produtos farmacêuticos, semicondutores e madeira não excederia 15%.

"Esse limite tarifário claro e abrangente de 15% para as exportações da UE representa uma garantia de que não haverá tarifas mais altas para os operadores econômicos europeus. A UE é o único parceiro comercial a alcançar esse resultado com os EUA", disse um porta-voz da Comissão.

O Japão também se referiu à sua declaração conjunta com Washington, que dizia que as tarifas dos EUA sobre semicondutores e produtos farmacêuticos japoneses não excederiam aquelas aplicadas a outros países, como a União Europeia.

Em uma postagem no Truth Social na quinta-feira, Trump anunciou uma nova rodada de tarifas que também abrangia caminhões a 25% e móveis a entre 30% e 50%.

Trump disse que a tarifa farmacêutica de 100% se aplicará a medicamentos de marca ou patenteados, a menos que uma determinada empresa farmacêutica esteja construindo uma fábrica nos Estados Unidos.

A empresa suíça Roche disse nesta sexta-feira que uma de suas unidades nos Estados Unidos iniciou recentemente a construção de uma nova fábrica.

A rival suíça Novartis, que também fez uma grande promessa de investimento nos EUA no início deste ano, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Uma fonte do setor estimou que, com base nas indicações iniciais dos EUA, as tarifas delineadas por Trump na quinta-feira provavelmente não se aplicariam às duas empresas suíças.

(Reportagem de Philip Blenkinsop)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Tribunal britânico anula acusação por terrorismo contra cantor do Kneecap

Após alerta de Trump, Netanyahu se prepara para discursar na ONU

Papa Leão nomeia bispo italiano para liderar poderoso escritório do Vaticano

Brasil ganha dois prêmios no Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz

Ali Akbar, o último vendedor de jornais de rua de Paris

UE e Japão expressam confiança em tarifas limitadas dos EUA sobre medicamentos

Presidente do Conselho de Ética define relator do caso Eduardo Bolsonaro

Alemanha diz que observações da Rússia sobre Otan mostram falta de interesse no processo de paz

Irã diz que acordo com AIEA depende da ausência de ações hostis, incluindo retomada das sanções

Ucrânia alerta sobre novas táticas russas de ataques em pequenos grupos na frente oriental

Safra 2025/26: Deral projeta aumento de 19% na área plantada com milho no Paraná