UE e Japão expressam confiança em tarifas limitadas dos EUA sobre medicamentos

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia e o Japão expressaram confiança nesta sexta-feira de que haviam garantido limites para as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos farmacêuticos, que o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que vai impor na próxima semana a uma taxa de 100%.

A Comissão Europeia se referiu a uma declaração conjunta acordada com os Estados Unidos após seu acordo comercial do final de julho, que afirma que a tarifa para produtos farmacêuticos, semicondutores e madeira não excederia 15%.

"Esse limite tarifário claro e abrangente de 15% para as exportações da UE representa uma garantia de que não haverá tarifas mais altas para os operadores econômicos europeus. A UE é o único parceiro comercial a alcançar esse resultado com os EUA", disse um porta-voz da Comissão.

O Japão também se referiu à sua declaração conjunta com Washington, que dizia que as tarifas dos EUA sobre semicondutores e produtos farmacêuticos japoneses não excederiam aquelas aplicadas a outros países, como a União Europeia.

Em uma postagem no Truth Social na quinta-feira, Trump anunciou uma nova rodada de tarifas que também abrangia caminhões a 25% e móveis a entre 30% e 50%.

Trump disse que a tarifa farmacêutica de 100% se aplicará a medicamentos de marca ou patenteados, a menos que uma determinada empresa farmacêutica esteja construindo uma fábrica nos Estados Unidos.

A empresa suíça Roche disse nesta sexta-feira que uma de suas unidades nos Estados Unidos iniciou recentemente a construção de uma nova fábrica.

A rival suíça Novartis, que também fez uma grande promessa de investimento nos EUA no início deste ano, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Uma fonte do setor estimou que, com base nas indicações iniciais dos EUA, as tarifas delineadas por Trump na quinta-feira provavelmente não se aplicariam às duas empresas suíças.

