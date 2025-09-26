Topo

UE diz que tem teto de 15% para tarifas dos EUA sobre farmacêuticos

26/09/2025 07h58

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia disse nesta sexta-feira que havia garantido um teto de 15% para as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos farmacêuticos, atuando como uma apólice de seguro para as empresas europeias.

"Os Estados Unidos pretendem garantir prontamente que a taxa tarifária... aplicada aos produtos originários da União Europeia sujeitos às ações da Seção 232 sobre produtos farmacêuticos, semicondutores e madeira serrada não exceda 15%", disse um porta-voz da Comissão em um comunicado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, revelou na quinta-feira uma nova rodada de tarifas sobre uma ampla gama de produtos importados, incluindo 100% de impostos sobre medicamentos de marca, que entrarão em vigor na próxima semana.

(Reportagem de Philip Blenkinsop)

Notícias

