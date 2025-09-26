Topo

Notícias

Ucrânia suspeita que drones espiões húngaros entraram em seu espaço aéreo

26/09/2025 11h27

A Ucrânia denunciou, nesta sexta-feira (26), que vários drones de reconhecimento violaram seu espaço aéreo e afirmou que "provavelmente" eram de origem húngara, acusando Budapeste de tentar espionar a zona fronteiriça.

A Hungria, o país da UE mais crítico em relação à Ucrânia, não respondeu imediatamente à acusação.

"As forças ucranianas registraram violações de nosso espaço aéreo por drones de reconhecimento, que provavelmente são húngaros", declarou no X o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"As avaliações preliminares sugerem que eles podem estar realizando reconhecimentos sobre o potencial industrial das zonas fronteiriças da Ucrânia", indicou.

Horas antes, a Ucrânia anunciou que proibiu a entrada em seu território de três militares húngaros, em resposta ao veto de Budapeste a três oficiais ucranianos.

A Hungria acusou a Ucrânia de aplicar "políticas antihúngaras" após essa medida.

"E essas são as pessoas que esperam que apoiemos sua adesão à União Europeia (...) Não podem estar falando sério", escreveu nesta sexta-feira o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, no Facebook.

A Ucrânia solicitou entrada na UE poucos dias após o início da invasão russa em fevereiro de 2022, mas não conseguiu avançar nas negociações de adesão devido aos vetos impostos pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, alinhado ao Kremlin.

A Hungria afirma que essa adesão representaria um risco para a segurança e que admitir a Ucrânia enquanto está em guerra poderia arrastar Budapeste para um conflito com a Rússia.

burs-cad/mmp/hgs/an/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Trump contraria Netanyahu e se diz otimista sobre Gaza: 'Acordo próximo'

Há cuidado para definir, no momento certo, o melhor candidato possível a presidente, diz Kassab

SovEcon corta previsão de exportação de trigo russo e mantém para milho

'Acho que temos um acordo' sobre Gaza, diz Trump

Relator do caso Eduardo já chamou o deputado de 'amigo' e criticou Moraes

Neurociência e IA podem ser 'tutores' dos estudantes na hora de prestar vestibular

Ucrânia suspeita que drones espiões húngaros entraram em seu espaço aéreo

Netanyahu rejeita na ONU acusações de 'genocídio' em Gaza

Protesto, rota desviada e discurso duro: a participação de Netanyahu na ONU

Trump diz que acordo em Gaza está próximo e que reféns poderão ser libertados em breve

Gisèle Pelicot volta aos tribunais para enfrentar um de seus supostos estupradores