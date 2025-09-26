Topo

Ucrânia alerta sobre novas táticas russas de ataques em pequenos grupos na frente oriental

26/09/2025 08h31

As tropas russas estão usando uma nova estratégia que envolve o lançamento de inúmeros ataques com grupos muito pequenos de soldados para penetrar as defesas ucranianas, disse o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Sirski. 

"Desde o início do verão, as táticas do inimigo mudaram", disse Sirski a um grupo de jornalistas, incluindo a AFP, em declarações divulgadas nesta sexta-feira (26). 

A nova estratégia de Moscou, usada na frente leste, consiste em empregar "um grande número de pequenos grupos de ataque", de quatro a seis soldados, encarregados de avançar o máximo possível sem serem detectados, explicou. 

O objetivo é "paralisar" a logística ucraniana e "conquistar territórios sem mobilizar um grande número de soldados", acrescentou. 

De acordo com Sirski, a estratégia também serve para "declarar sua presença" e fincar sua bandeira, reivindicando avanços, mesmo que alcançados por um pequeno grupo. 

O comandante comparou essa tática aos "mil cortes", uma forma de tortura que inflige múltiplos ferimentos leves.

Segundo ele, o Exército russo operou dessa maneira perto da cidade de Dobropillia, na região de Donetsk, e na região de Dnipropetrovsk, onde penetrou neste verão pela primeira vez desde o início da invasão da Ucrânia em 2022. 

O comandante-em-chefe reconheceu que a situação é "difícil" no front e que o Exército russo continua avançando em setores importantes. 

A Rússia capturou aproximadamente 1% do território ucraniano em um ano, segundo uma análise da AFP baseada em dados fornecidos pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) dos EUA, que trabalha com o Critical Threats Project (CTP).

bur-led/ant/mab/meb/aa/fp

© Agence France-Presse

