Topo

Notícias

Trump repete afirmações sobre paracetamol e vacinas, desafiando críticas da comunidade médica

26/09/2025 14h27

Por Ahmed Aboulenein

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repetiu na sexta-feira seu apelo para que mulheres grávidas e crianças pequenas parem de usar o popular analgésico paracetamol, desafiando as críticas generalizadas de grupos médicos, e ofereceu mais conselhos de saúde não respaldados pela ciência.

Em uma entrevista coletiva na Casa Branca na segunda-feira, Trump associou o autismo às vacinas infantis e ao uso de paracetamol por mulheres grávidas, elevando as alegações não respaldadas por evidências científicas à vanguarda da política de saúde dos EUA.

Em uma publicação no Truth Social nesta sexta-feira, o presidente republicano pediu novamente que a vacina combinada contra sarampo, caxumba e rubéola seja dividida em doses separadas e que as crianças não tomem a vacina contra hepatite B, normalmente administrada nas primeiras 24 horas após o nascimento, antes dos 12 anos de idade.

"Mulheres grávidas, não usem Tylenol a não ser que seja absolutamente necessário, não deem Tylenol a seu filho pequeno por qualquer razão, dividam a vacina MMR em três vacinas totalmente separadas (não misturadas!), tome a vacina contra a catapora separadamente, tome a vacina contra a hepatite B aos 12 anos de idade ou mais e, o mais importante, tome a vacina em 5 consultas médicas separadas!", escreveu Trump.

O conselho de Trump vai contra as sociedades médicas, que citam dados de vários estudos e décadas de prática mostrando que o acetaminofeno, ingrediente ativo do paracetamol, é seguro quando usado durante a gravidez sob os cuidados de um médico. Dezenas de grupos médicos, de pesquisa e de defesa do autismo criticaram o anúncio.

A convocação de várias consultas médicas é um inconveniente desnecessário que provavelmente reduzirá a adoção de vacinas e será uma barreira de acesso para muitas pessoas, afirmaram especialistas em saúde.

A postagem de sexta-feira e o anúncio de segunda-feira são uma reminiscência das entrevistas coletivas regulares de Trump nos primeiros meses da pandemia de Covid-19, quando ele frequentemente dava conselhos não fundamentados na ciência, incluindo seu questionamento sobre se a ingestão de alvejante ajudaria e a promoção de tratamentos que comprovadamente não beneficiavam os pacientes com Covid.

Embora ele não tenha mencionado o autismo na sexta-feira, o conselho médico de Trump surge no momento em que sua equipe de saúde pública procurou atenuar a mensagem inicial que ligava o paracetamol ao autismo.

O diretor do Institutos Nacionais de Saúde em aparições na mídia e o comissário da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla inglês) em um aviso por escrito aos médicos disseram que há uma associação, não uma ligação comprovada, e que as mulheres devem consultar seus médicos.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Trump repete afirmações sobre paracetamol e vacinas, desafiando críticas da comunidade médica

'Quem teme ser preso está querendo briga, não pacificação', diz Barroso

Pentágono convoca altos oficiais do Exército para reunião 'incomum'

Sabino pede demissão do Ministério do Turismo, mas ainda permanece no cargo

Professor de direito suspeito de crimes sexuais é preso em Porto Alegre

MSF suspende suas atividades na Cidade de Gaza por ofensiva de Israel, segundo comunicado

Gaza: médicos estrangeiros alertam para ferimentos 'piores que em qualquer outro conflito moderno'

Barroso diz que STF pode reagir a sanções dos EUA após julgamento do golpe

Sob vaias e aplausos na ONU, Benyamin Netanyahu rejeita acusações de genocídio em Gaza

Chefe da facção TCP é morto durante operação policial no Rio

Sabino entrega carta de demissão a Lula, mas fica como ministro até viagem