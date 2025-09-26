Trump pressiona Microsoft para que demita ex-funcionária do governo Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta sexta-feira (26) que a Microsoft demita sua chefe de assuntos globais, Lisa Monaco, uma ex-alta funcionária da administração de Joe Biden.

"Opino que a Microsoft deveria pôr fim imediatamente ao contrato de trabalho de Lisa Monaco", escreveu Trump em sua rede social Tuth Social, qualificando a executiva de "corrupta".

A Microsoft contratou Monaco para o cargo no qual, segundo Trump, ela administrará informações "extremamente sensíveis".

"Ela representa um perigo para a segurança nacional dos Estados Unidos, especialmente considerando os contratos que vinculam a Microsoft ao Estado americano", afirmou o presidente, destacando que Monaco foi procuradora-geral adjunta no governo de Biden (2021-2025), quando foram apresentados processos criminais contra ele.

Desde seu retorno à Presidência em janeiro, o republicano tem tomado uma série de medidas punitivas contra figuras que percebe como opositores ou inimigos políticos.

O ex-diretor do FBI James Comey, um destacado crítico de Trump, foi acusado de duas infrações criminais na quinta-feira, e o mandatário disse nesta sexta que espera que haja mais acusações.

O presidente acusa esses ex-funcionários de terem conduzido uma "caça às bruxas" contra ele.

O republicano, de 79 anos, que já foi alvo de dois processos de destituição e de vários julgamentos, deu recentemente instruções ao seu procurador-geral para intensificar as ações legais contra seus adversários.

seb/bpe/cr/nn/ma/am

