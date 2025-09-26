Topo

Trump ordena liberação dos arquivos de Amelia Earhart conforme pressão sobre Epstein se intensifica

26/09/2025 20h35

Por Nandita Bose

(Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que está ordenando a desclassificação e a liberação de todos os registros do governo dos EUA relacionados ao desaparecimento da pioneira da aviação Amelia Earhart, que sumiu enquanto tentava fazer um voo de volta ao mundo em 1937.

Em uma publicação no Truth Social, Trump disse que o mistério em torno do voo final de Earhart "cativou milhões".

"Estou ordenando à minha administração que desclassifique e libere todos os registros do governo relacionados a Amelia Earhart, sua última viagem e tudo o mais sobre ela", disse Trump.

Earhart, a primeira mulher a cruzar o Atlântico em voo solo, desapareceu no Oceano Pacífico com o navegador Fred Noonan. Apesar de buscas extensas e décadas de especulação, nenhum rastro definitivo da aeronave foi encontrado.

O foco repentino de Trump no mistério de décadas ocorre em um momento em que ele enfrenta críticas crescentes por reter documentos relacionados ao financista e criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

Trump tem protelado a divulgação completa dos arquivos sobre Epstein, transformando o assunto em um crescente passivo político. Embora ele tenha pedido a seus partidários que deixem o assunto de lado, o apetite por detalhes sobre os crimes de Epstein e sobre quem mais poderia ter conhecimento deles ou estar envolvido com ele continua alto.

No início deste ano, o Departamento de Justiça divulgou uma "primeira fase" de registros relacionados a Epstein, mas grande parte do material já era público ou estava bastante editado.

Trump reconheceu que conhecia Epstein socialmente, mas afirma que eles se desentenderam anos antes da morte de Epstein na prisão em 2019.

Poucas horas antes da publicação de Trump, os democratas da Câmara anunciaram que haviam descoberto mais registros relacionados a Epstein que mencionam o bilionário Elon Musk, presidente-executivo da Tesla, o ex-conselheiro de Trump Steve Bannon e o bilionário da tecnologia Peter Thiel.

Trump já havia ordenado a liberação de outros registros governamentais confidenciais, incluindo grandes lotes de documentos relacionados ao assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963 e ao assassinato de Martin Luther King Jr. em 1968.

