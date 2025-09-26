É falso que Trump tenha proibido Janja de circular por Nova York

Não é verdade que Donald Trump ou algum órgão do governo americano tenha proibido Janja de circular por Nova York.

A primeira-dama chegou aos Estado Unidos no dia 18 deste mês e ficou quase uma semana no país. Neste período, a imprensa brasileira noticiou que ela saiu para fazer compras na cidade e também participou de um culto em uma igreja evangélica.

Janja não sofreu restrições para circular em Nova York Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Facebook

Uma foto de Janja com a seguinte legenda: "Trump proibiu Janja de circular em Nova York. Ela teve o visto restrito pelos EUA e só pode ir ao evento da ONU e voltar para a casa".

Por que é falso

Janja fez compras e foi à igreja em Nova York. A imprensa brasileira noticiou algumas atividades da primeira-dama durante sua estadia nos Estados Unidos. Ela chegou a Nova York na quinta-feira (18), três dias antes do presidente. No mesmo dia, a Janja foi vista em uma loja de roupa japonesa. No domingo, ela participou de um culto em uma igreja no bairro do Harlem (aqui, aqui e abaixo). No dia seguinte, a primeira-dama saiu para comprar cinto e meia para Lula.

Segundo sua assessoria, Janja viajou antes ao país para participar de reuniões relacionadas à COP30. A primeira-dama foi nomeada para o cargo de enviada especial para mulheres da conferência. Conforme sua agenda oficial, no dia 18, ela participou de uma reunião de trabalho sobre gênero e clima (aqui e abaixo). No dia seguinte, compareceu a um encontro com lideranças e representantes da sociedade civil para discutir ética e justiça climática (aqui). Janja voltou ao Brasil junto de Lula na quarta-feira (24), após a participação dele na Assembleia Geral da ONU.

Equipe de Janja nega restrições nos EUA. Ao UOL Confere a assessoria de comunicação da primeira-dama negou que ela tenha enfrentado problema no país. "A informação não procede. A primeira-dama não teve nenhum tipo de restrição de visto ou circulação em Nova York, inclusive cumpriu uma série de agendas em diversos pontos da cidade durante os dias em que esteve em NY."

EUA restringiram circulação de ministro da Saúde. Alexandre Padilha desistiu de participar da Assembleia Geral da ONU devido a limitações impostas pelo governo Trump à sua circulação em Nova York. Em agosto, os Estados Unidos revogaram o visto de Padilha para entrar no país, além dos documentos de sua esposa e de sua filha. A justificativa foi a atuação dele na criação do programa Mais Médicos, no governo Dilma Rousseff.

