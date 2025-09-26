Topo

Josias: Trump mantém obsessão por tarifas, mas sem foco no Brasil

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 11h15

O presidente dos EUA, Donald Trump, aprofundou o protecionismo ao anunciar tarifas de até 100% sobre importações e segue "obcecado" pelo tema, avalia Josias de Souza, colunista do UOL, no UOL News, do Canal UOL. Segundo ele, a medida reforça a política tarifária, frustrando expectativas de concessões ao Brasil.

O setor de móveis brasileiro já vinha sendo prejudicado desde agosto, quando os EUA elevaram tarifas a até 50%. A maior parte dos produtos do Brasil segue sob as taxas máximas, o que, para especialistas, limita o impacto adicional das novas medidas.

Primeiro lugar, preciso realçar esse apego prolongado do Trump pela política tarifária que muitos imaginavam que ele refluiria, porque isso tem um efeito inflacionário na economia doméstica americana, ele não reflui, ao contrário, ele faz aqui uma concessão, ali outra, mas mantém essa sua obsessão por tarifas.
Josias de Souza, colunista do UOL

Nós vamos precisar analisar para ver se vai nos afetar, porque ele baixou alíquotas que podem chegar a 100%, mas armários de cozinha, por exemplo, ficou em 50%. De toda maneira, os armários de cozinha foram taxados pelo Trump em 50%, que já é a tarifa imposta ao Brasil. Estofados, 30%, é menor do que os 50% já impostos ao Brasil. E aí tem caminhões pesados com alíquota de 25%, não sei se isso vai afetar a indústria automobilística do Brasil, não creio, e há alíquotas de 100% para medicamentos.
Josias de Souza

O colunista aponta que, apesar do anúncio, o Brasil não sofrerá impacto muito maior do que já enfrentava desde a rodada anterior de tarifas.

Então, aparentemente, o Brasil não será tão mais afetado do que já foi, com os 50% que o Trump aplicou contra as exportações brasileiras, que praticamente inviabilizam o comércio entre os dois países, exceto naqueles casos que foram incluídos numa lista de exceções.
Josias de Souza

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

