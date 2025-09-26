Trump e Melania são flagrados em suposta discussão em helicóptero; veja

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, foram flagrados em uma suposta discussão dentro do helicóptero presidencial, na noite da quarta-feira.

O que aconteceu

Trump e Melania teriam discutido a bordo do Marine One, pouco tempo depois de o helicóptero pousar no gramado da Casa Branca. Não é possível ouvir o que o casal diz um para o outro, é apenas possível ver o presidente gesticular e apontar o dedo em direção à esposa, que balança a cabeça.

Na sequência, os dois descem do Marine One. Trump sai primeiro da aeronave, e é seguido por Melania.

Vídeo repercutiu nas redes sociais e os internautas especularam sobre uma suposta discussão dos dois. Até o momento, no entanto, a Casa Branca não se manifestou sobre a filmagem.

Pundits are saying Trump and Melania got into an argument in the Marine One



What do you see in this video? pic.twitter.com/NRcHqPiIWK -- RT (@RT_com) September 26, 2025

Especialista diz não ser discussão grave

O especialista em leitura labial Jeremy Freeman disse que Trump e Melania não tiveram discussão acalorada. Ele explicou ao tabloide inglês Daily Mail que os dois comentavam incidentes ocorridos durante a Assembleia Geral da ONU, que ocorreu em Nova York.

Trump teria reclamado para a esposa do incidente com escada rolante no evento. Melania teria dito ao marido que ele "apenas continuou", mas o presidente afirmou se tratar de um episódio "inacreditável".

Presidente classificou as intercorrências ocorridas na ONU como "sabotagem". Republicano reclamou do fato de a escalada rolante ter parado no momento em que ele subia.

Trump também reclamou de falhas no teleprompter no momento em que ele discursava. Ainda, o republicano se queixou de áudio vazado durante sua fala. Para ele, tudo foi uma "tripla sabotagem da ONU".

ONU negou qualquer tipo de sabotagem. A entidade disse que o episódio da escada rolante deve ter sido provocado por um cinegrafista da delegação de Trump, que subia de costas para filmá-lo e que pode ter acionado, sem querer, o mecanismo de segurança da escada e ela parou.