Topo

Notícias

Trump diz que Microsoft deve demitir executiva Lisa Monaco: 'ameaça à segurança nacional'

São Paulo

26/09/2025 20h19

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a Microsoft deve demitir a presidente de Assuntos Globais da empresa, Lisa Monaco, em publicação na Truth Social, nesta sexta-feira. Monaco foi assessora sênior de segurança nacional no governo do ex-presidente democrata Barack Obama e procuradora-geral adjunta na administração de Joe Biden.

"Monaco foi surpreendentemente contratada como presidente de Assuntos Globais da Microsoft, em uma função muito sênior com acesso a informações altamente confidenciais. O fato de Monaco ter esse tipo de acesso é inaceitável e não pode continuar assim", escreveu na postagem.

Segundo o republicano, ela é "uma ameaça à segurança nacional" americana, especialmente considerando os contratos entre a Microsoft e o governo do país. "Na minha opinião, a Microsoft deveria rescindir imediatamente o contrato de trabalho de Lisa Monaco", acrescentou.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Trump pressiona Microsoft para que demita ex-funcionária do governo Biden

Democratas da Câmara dos Deputados divulgam agendas de Epstein mostrando planos de se encontrar com Musk e Thiel

EUA preparam opções para ataques militares contra alvos na Venezuela, diz NBC News

Mais de 150 empresas têm vínculos com assentamentos israelenses, mostra banco de dados da ONU

Trump ordena liberação dos arquivos de Amelia Earhart conforme pressão sobre Epstein se intensifica

Após acusar Trump, Musk aparece em arquivos de Epstein com príncipe Andrew

Ilegal e lucrativo: Avanço do "garimpo de areia" ameaça ecossistemas no Brasil

Aposta de SP acerta Lotofácil e ganha R$ 1,6 milhão; veja números sorteados

Prêmio Einstein: EBC tem três jornalistas entre os 25 +Admirados

Ministro do Superior Tribunal de Justiça manda soltar o rapper Oruam

Eslováquia desafia UE e muda Constituição em aceno anti-LGBTQ+