Trump diz que Microsoft deve demitir executiva Lisa Monaco: 'ameaça à segurança nacional'

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a Microsoft deve demitir a presidente de Assuntos Globais da empresa, Lisa Monaco, em publicação na Truth Social, nesta sexta-feira. Monaco foi assessora sênior de segurança nacional no governo do ex-presidente democrata Barack Obama e procuradora-geral adjunta na administração de Joe Biden.

"Monaco foi surpreendentemente contratada como presidente de Assuntos Globais da Microsoft, em uma função muito sênior com acesso a informações altamente confidenciais. O fato de Monaco ter esse tipo de acesso é inaceitável e não pode continuar assim", escreveu na postagem.

Segundo o republicano, ela é "uma ameaça à segurança nacional" americana, especialmente considerando os contratos entre a Microsoft e o governo do país. "Na minha opinião, a Microsoft deveria rescindir imediatamente o contrato de trabalho de Lisa Monaco", acrescentou.