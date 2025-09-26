Trump diz que Coreia do Sul e Japão pagarão bilhões "adiantados" em investimentos

SEUL/TÓQUIO (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu que a Coreia do Sul forneceria bilhões de dólares em investimentos "adiantados", apesar da alegação de Seul de que mergulharia em uma crise financeira se atendesse às exigências dos Estados Unidos sem salvaguardas.

No entanto, as observações de Trump contradizem o entendimento da Coreia do Sul sobre seu acordo comercial com os Estados Unidos, disse um funcionário do governo à Reuters, falando sob condição de anonimato devido à sensibilidade das negociações.

"Nunca pensamos em fazer os investimentos de uma só vez", acrescentou a autoridade sul-coreana, acrescentando que tanto a Coreia do Sul quanto o Japão pretendiam fornecer financiamento para projetos somente após uma "chamada de capital" feita pelos Estados Unidos.

A Coreia do Sul, que prometeu US$350 bilhões para projetos dos EUA em julho, recusou as exigências norte-americanas de controle sobre os fundos e as autoridades sul-coreanas dizem que as negociações para formalizar o acordo comercial estão em um impasse.

Trump formalizou um acordo comercial com o Japão este mês, reduzindo as tarifas sobre as importações de seus automóveis e outros produtos em troca de US$550 bilhões de investimentos japoneses em projetos dos EUA, e as autoridades norte-americanas pressionaram Seul a seguir o exemplo.

"Temos no Japão US$550 bilhões, na Coreia do Sul US$350 bilhões. Isso é adiantado", disse Trump aos repórteres na quinta-feira, no Salão Oval, ao falar sobre a quantidade de dinheiro que, segundo ele, suas tarifas abrangentes trouxeram.

Os comentários de Trump foram feitos em um momento em que as dúvidas políticas têm cada vez mais atrapalhado suas negociações comerciais com a Coreia do Sul, assustando os investidores, que agora temem que Seul possa acabar com um acordo injusto ou talvez nenhum.

Tanto o Japão quanto a Coreia do Sul disseram que farão investimentos com base em projetos dos EUA, em vez de pagar o total de US$900 bilhões antecipadamente.

Um memorando de entendimento sobre o investimento de US$550 bilhões do Japão acordado com os Estados Unidos em setembro também não menciona o pagamento "adiantado" dos fundos.

Ele diz que os investimentos devem ser feitos "de tempos em tempos" até o final do mandato de Trump, em janeiro de 2029. De acordo com o acordo, Tóquio concordou em transferir dinheiro dentro de 45 dias após os EUA selecionarem um projeto.

As autoridades japonesas não comentaram os comentários "diretos" de Trump na sexta-feira.

A Coreia do Sul também disse que não pode se dar ao luxo de fazer grandes investimentos em dinheiro. Na semana passada, o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, disse à Reuters que, sem salvaguardas, como uma troca de moeda, a economia da Coreia do Sul poderia entrar em crise.

Um segundo funcionário do governo sul-coreano se recusou a comentar as observações de Trump, mas reiterou que as negociações com os Estados Unidos se baseavam no princípio de que o acordo deveria atender aos interesses nacionais e ser comercialmente viável.

Analistas dizem que uma troca de moedas é improvável, e os negociadores sul-coreanos estão pressionando para que a maior parte dos fundos seja na forma de empréstimos, em vez de investimento direto.

Eles também estão pressionando Washington a criar mecanismos para garantir que os projetos sejam comercialmente viáveis.

(Reportagem de Jihoon Lee, Cynthia Kim e Hyunjoo Jin, em Seul, e John Geddie, em Tóquio)