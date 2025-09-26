Topo

Trump assina ordem executiva que transfere operações do TikTok a aliados nos EUA

26/09/2025 12h05

O presidente Donald Trump assinou nesta quinta-feira (25) uma ordem executiva que poderá culminar na transferência das operações do TikTok nos Estados Unidos a um grupo de investidores americanos. A empresa chinesa ByteDance, controladora da plataforma, manterá participação minoritária. 

Durante entrevista no Salão Oval, Trump afirmou que a versão americana do aplicativo será operada por investidores como Larry Ellison (Oracle), Michael Dell e Rupert Murdoch. Os investidores são próximos de Trump e compartilham sua visão política, mas o presidente garantiu que o TikTok não seguirá orientação partidária.

Segundo o documento, a ByteDance manterá menos de 20% da nova estrutura. "Cada grupo, cada filosofia, cada política será tratada de maneira equivalente", disse. Trump confirmou que a versão americana do TikTok terá acesso ao algoritmo original, considerado essencial para o sucesso da plataforma e o crescimento global do aplicativo. 

Segundo a Casa Branca, o algoritmo será monitorado para evitar interferências. "O objetivo era manter o funcionamento do TikTok, garantindo a proteção dos dados dos americanos", disse o vice-presidente JD Vance. 

A Oracle será responsável pelo controle do algoritmo de recomendações, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (22), como parte do acordo para a venda das operações do aplicativo no país.

A empresa terá uma cópia do algoritmo que define as recomendações de conteúdo aos usuários. "Ele será inspecionado e totalmente retreinado pelo provedor de segurança em relação aos dados dos usuários americanos, e depois operado por essa entidade americana", afirmou.

Riscos de espionagem

A nova estrutura atende à lei aprovada durante o governo Joe Biden (2021-2025), que obrigava a ByteDance a vender suas operações nos EUA ou enfrentar proibição no país. Políticos americanos, incluindo Trump em seu primeiro mandato (2017-2021), alertaram sobre riscos de espionagem e influência chinesa via TikTok. 

A plataforma afirma ter mais de 1 bilhão de usuários no mundo, sendo 170 milhões nos EUA. Vance estimou que a nova entidade americana terá valor de US$ 14 bilhões (cerca de R$ 75 bilhões), mas disse que o preço final será definido pelos investidores. 

Trump afirmou que o presidente chinês, Xi Jinping, aprovou o acordo em uma conversa telefônica na semana passada. "Tenho grande respeito por Xi e agradeço pela aprovação", disse. Em nota, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, pediu que os EUA proporcionem um ambiente comercial "aberto, justo e não discriminatório" às empresas chinesas. 

(Com agências)

