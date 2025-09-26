Topo

Trump anuncia tarifas de importação de 100% sobre remédios, caminhões e móveis

26/09/2025 07h50

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira (25) novas tarifas de importação, que atingem a 100% sobre medicamentos e afetam caminhões pesados e móveis produzidos fora dos EUA. 

"A partir de 1º de outubro, aplicaremos uma taxa de 100% sobre qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado, a menos que a empresa construa sua indústria farmacêutica na América", escreveu o republicano em sua rede Truth Social. 

Essas tarifas sobre medicamentos "criariam a pior das situações", reagiu Nathalie Moll, diretora-geral da Federação Europeia das Indústrias Farmacêuticas. Ela lembrou que as taxas "aumentam os custos, perturbam as cadeias de abastecimento e impedem que os pacientes tenham acesso a tratamentos vitais". 

"A União Europeia e os Estados Unidos já têm um acordo comercial em vigor. Agora deveriam continuar as discussões sobre como a UE pode melhorar seu apoio aos custos de pesquisa e desenvolvimento global de uma forma que não prejudique os pacientes da UE e dos Estados Unidos", acrescentou.  

Em agosto, um acordo entre a União Europeia e os EUA havia estabelecido um teto de 15% para tarifas no setor farmacêutico. O pacto, firmado entre a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen e Trump, já havia sido criticado por países membros e por industriais europeus. A UE respondeu que aquele era o melhor acordo possível diante das várias ameaças comerciais americanas feitas pelo republicano desde sua eleição. 

"Esse nível máximo de tarifas representa a garantia de que nenhuma taxa adicional será aplicada", destacou o porta-voz Olof Gill, ressaltando que a União Europeia é "o único parceiro comercial que conseguiu alcançar esse resultado com os Estados Unidos". 

"Gostaria de destacar que a declaração conjunta da União Europeia e dos Estados Unidos publicada em 21 de agosto indicava claramente que qualquer novo direito de importação anunciado pelos Estados Unidos sobre produtos farmacêuticos seria limitado a 15% para os produtos exportados pela UE", escreveu o ministro irlandês do Comércio, Simon Harris, em um comunicado.

Os acordos comerciais bilaterais firmados com o Japão, a União Europeia e o Reino Unido também preveem tetos para o percentual de taxação de determinados setores, o que sugere que os novos direitos de importação não ultrapassarão os limites determinados. 

O ministro da Saúde da Austrália, Mark Butler também reagiu ao anúncio de Trump nesta sexta-feira (26). "Compramos muito mais produtos farmacêuticos dos EUA do que eles compram de nós... Não é do interesse dos consumidores americanos impor preços mais altos sobre exportações da Austrália para os EUA."

Tarifas sobre caminhões 

Trump também anunciou tarifas de 25% sobre todos os caminhões pesados fabricados fora dos EUA, com o objetivo de apoiar fabricantes americanos como Peterbilt, Kenworth, Freightliner e Mack Trucks.  

Entre os concorrentes estrangeiros estão a Volvo (Suécia) e a Daimler (Alemanha), cujas ações sofreram queda após o anúncio. Para o presidente americano as tarifas sobre caminhões são uma questão de 'segurança nacional.'  

Trump também anunciou tarifas sobre móveis: 50% sobre armários de cozinha, pias de banheiro e produtos relacionados, e 30% sobre móveis estofados.  

Segundo a Comissão de Comércio Internacional dos EUA, em 2022, 60% dos móveis vendidos eram importados, principalmente da Ásia, sendo 86% dos móveis de madeira e 42% dos estofados.  

A novas tarifas geram temores sobre um possível retorno da inflação nos EUA, a maior economia do mundo. Trump tem como objetivo revitalizar a indústria manufatureira americana por meio de políticas protecionistas, rompendo com a tradição de manter uma economia aberta. 

O governo americano já impôs uma tarifa básica de 10% sobre todos os países, com taxas mais altas para aqueles cujas exportações para os EUA superam as importações. Entre os principais alvos estão Canadá, México, União Europeia e China, com quem as negociações continuam. 

(Com agências)

