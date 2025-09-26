Transporte: melhor lugar de criança no carro é o meio do banco de trás

O diretor científico da Abramet destacou também que, em carros fabricados antes de 1988 e que não tem cinto de três pontos no banco de trás, a orientação é transportar a criança no banco da frente, onde o cinto de três pontos está disponível, utilizando o dispositivo apropriado para a idade e mantendo as orientações de desligar o airbag e recuar o banco o máximo possível.

*A repórter viajou a convite da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet)