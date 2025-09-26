Topo

Notícias

Transporte: melhor lugar de criança no carro é o meio do banco de trás

26/09/2025 18h02

O diretor científico da Abramet destacou também que, em carros fabricados antes de 1988 e que não tem cinto de três pontos no banco de trás, a orientação é transportar a criança no banco da frente, onde o cinto de três pontos está disponível, utilizando o dispositivo apropriado para a idade e mantendo as orientações de desligar o airbag e recuar o banco o máximo possível.

*A repórter viajou a convite da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão, veja números sorteados da Lotofácil

Eslováquia desafia UE e muda Constituição em aceno anti-LGBTQ+

Alckmin sobre eleições de 2026: Lula é o candidato natural e tem o que mostrar

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 12,3 milhões; confira dezenas sorteadas

'Senado tomou medida correta sobre PEC da Blindagem; foi arquivada corretamente', diz Alckmin

Polícia conclui investigação de aluna morta em escola; garoto é apreendido

Lotomania tem prêmio acumulado de R$ 7,6 milhões; veja números sorteados

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 6,8 milhões; confira dezenas

Sanções da ONU contra Irã se aproximam após fracasso de votação para adiar

Presidente do Irã diz que apoiará qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza

Olympique de Marselha vence na visita ao Strasbourg e assume liderança da Ligue 1