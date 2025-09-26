Topo

Notícias

Transporte ferroviário de grãos nos EUA aumenta 9% na semana encerrada em 13/9

26/09/2025 09h30

São Paulo, 26 - O transporte ferroviário de grãos nos Estados Unidos somou 24.221 vagões na semana encerrada em 13 de setembro, de acordo com relatório do Departamento de Agricultura do país (USDA). O volume representa aumento de 9% ante a semana anterior e de 8% em relação ao período correspondente do ano passado.Já o transporte de grãos por barcaças totalizou 260.950 toneladas na semana encerrada em 20 de setembro. O volume representa aumento de 4% ante a semana anterior e queda de 48% em relação a igual período do ano passado.Na semana encerrada em 18 de setembro, 37 navios foram carregados com grãos em terminais do Golfo, 48% mais na comparação anual. Nos dez dias a partir de 19 de setembro, a expectativa era de que 42 navios fossem carregados, queda de 14% ante igual período do ano passado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Netanyahu repreende países ocidentais na ONU por reconhecimento de Estado palestino

Apostas e futebol, o tráfico de drogas ameaça o esporte mais popular do Equador

Skatista brasileiro quebra dois recordes mundiais na maior rampa da história

Cortes da ONU para 2026 poupam principalmente sua elite, mostra projeto de orçamento

Netanyahu usa broche na ONU com QR Code que leva a imagens do 7 de outubro

Inflação nos EUA aumentou em agosto para 2,7% na comparação anual

Netanyahu relembra ataque de 7 de outubro em discurso na ONU

Netanyahu rejeita na ONU acusações de "genocídio" em Gaza e denuncia "mentiras antissemitas"

Com sala esvaziada na ONU, Netanyahu diz que 'não acabou' trabalho em Gaza

Transmitido ao vivo, crime brutal contra 3 jovens choca Argentina e teria ligação direta com narcotráfico

Filipinas: depois de supertufão, tempestade força deslocamento de 400 mil pessoas e provoca 3 mortes