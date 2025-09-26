Transmitido ao vivo, crime brutal contra 3 jovens choca Argentina e teria ligação direta com narcotráfico

O assassinato brutal de três jovens argentinas ? Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) e Lara Gutiérrez (15) ? transmitido ao vivo pelas redes sociais, abalou o país na quinta-feira (25). Os corpos foram encontrados na quarta (24), enterrados em uma casa na periferia sul de Buenos Aires, após cinco dias desaparecidas. Pelo menos 12 pessoas foram detidas, e as autoridades argentinas investigam o caso como uma execução ligada ao narcotráfico.

Segundo o ministro de Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso, as jovens foram atraídas na noite de sexta-feira por uma falsa promessa de evento no bairro La Tablada, a cerca de 20 quilômetros da capital. "Caíram numa armadilha organizada por uma rede transnacional de narcotráfico que planejou assassiná-las", afirmou. A perícia indica que elas foram mortas no mesmo dia em que desapareceram. Durante a transmissão das torturas, o suposto chefe do grupo teria dito: "É isso que acontece com quem me rouba droga".

A sessão de tortura e a execução foram exibidas em tempo real para cerca de 45 pessoas, integrantes de uma conta privada no Instagram. O conteúdo só veio à tona após a confissão de um dos detidos. O líder da organização, conhecido como "Pequeño J" ou "Julito", de aproximadamente 23 anos, está foragido. As vítimas tinham vínculos com membros do grupo criminoso no bairro de Flores, onde costumavam circular.

Pistas

A primeira pista sobre o desaparecimento de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) e Lara Gutiérrez (15) surgiu por meio de um familiar, segundo revelou o jornal La Nación. As jovens teriam combinado um encontro com um suposto cliente que ofereceu cerca de US$ 300 dólares a cada uma. O ponto de encontro foi um posto de gasolina em La Tablada, onde foram vistas com vida pela última vez na noite de sexta-feira (20).

A partir dessa informação, os investigadores conseguiram imagens de uma picape Chevrolet Tracker branca, veículo em que as três teriam entrado voluntariamente. O carro circulava com placas duplicadas e já constava como roubado desde agosto. O rastreamento indicou que o veículo desapareceu após cruzar duas ruas em Florencio Varela, cidade localizada a cerca de uma hora do posto. O último sinal do celular de Lara foi detectado às 23h14, em uma antena da região, o que ajudou a delimitar o perímetro da busca.

Na manhã de quarta-feira (24), os corpos foram encontrados enterrados no subsolo de uma casa em Florencio Varela. Segundo o relatório oficial, dois estavam dentro de sacos de lixo e todos apresentavam sinais de tortura extrema. A perícia indica que as jovens foram mortas entre seis e dez horas após entrarem no carro. Lara, a mais jovem, teve cinco dedos da mão esquerda e uma orelha amputada antes de ter a garganta cortada. Brenda foi esfaqueada no pescoço, espancada no rosto e morta com um golpe que esmagou sua face; depois, teve o abdômen cortado. Morena foi agredida no rosto e teve o pescoço quebrado.

"Disciplinamento"

O crime é descrito pelas autoridades como uma ação de "disciplinamento" interno da facção, mas também como uma demonstração de poder. Organizações feministas e de direitos humanos exigem justiça e denunciam a brutalidade do narcotráfico, que "não conhece fronteiras nem jurisdições, e exerce todas as formas de violência machista", segundo o governador Axel Kicillof. Manifestações ocorreram em Flores e La Tablada, e uma marcha foi convocada para sábado no centro de Buenos Aires com o lema: "Não há vítimas boas ou ruins, há feminicídios. Nenhuma vida é descartável."

(Com AFP e imprensa argentina)