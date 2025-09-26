Topo

Notícias

Trânsito causa até 10 vezes mais sequelas que mortes, alerta CFM

26/09/2025 15h16

Durante o evento, ele destacou ainda os custos provocados por sinistros de trânsito, classificados por ele como "astronômicos". Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estimam o impacto anual em R$ 50 bilhões.

"É o resultado da soma de despesas hospitalares e com reabilitação aos gastos da previdência social e aos prejuízos na produtividade". 

"Esse valor seria suficiente para construir centenas de hospitais de médio porte ou milhares de escolas públicas. Cada sinistro grave no trânsito representa não apenas tragédias pessoais e familiares, mas também um prejuízo para a coletividade, ao drenar recursos públicos que poderiam ajudar no fortalecimento de nossa saúde, educação e segurança", concluiu. 

*A repórter viajou a convite da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Motta diz que Lula está 'caminhando para uma quarta eleição'

Barulho misterioso em cidade da Austrália tem deixado moradores sem dormir

Artistas participaram de ato político sem receber dinheiro público

Conseleite/RS: valor de referência para leite em setembro é de R$ 2,3149 o litro

Como achar focos e ninhos de escorpião-amarelo e mais 3 tipos na sua casa

Mendonça vota para manter prisão do 'Careca do INSS' e de Camisotti

Filhos de Fux não foram indicados ou advogam para família Bolsonaro

Conab promove leilões de Pepro e PEP para feijão na quarta e na quinta-feira

Funcionária de creche no Reino Unido é condenada por agressões 'sádicas' a 21 bebês

Em fala boicotada na ONU, Netanyahu descarta criação de Estado palestino

Força Nacional atuará em MT para segurança da aplicação do CNU 2025