Trânsito causa até 10 vezes mais sequelas que mortes, alerta CFM

Durante o evento, ele destacou ainda os custos provocados por sinistros de trânsito, classificados por ele como "astronômicos". Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estimam o impacto anual em R$ 50 bilhões.

"É o resultado da soma de despesas hospitalares e com reabilitação aos gastos da previdência social e aos prejuízos na produtividade".

"Esse valor seria suficiente para construir centenas de hospitais de médio porte ou milhares de escolas públicas. Cada sinistro grave no trânsito representa não apenas tragédias pessoais e familiares, mas também um prejuízo para a coletividade, ao drenar recursos públicos que poderiam ajudar no fortalecimento de nossa saúde, educação e segurança", concluiu.

*A repórter viajou a convite da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet)