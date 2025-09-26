Trader Cathay Petroleum fecha acordo de comercialização com brasileira Prio, diz fonte

Por Chen Aizhu

CINGAPURA (Reuters) - A empresa comercial asiática Cathay Petroleum fechou um acordo anual de comercialização de petróleo brasileiro na região Ásia-Pacífico para a petroleira brasileira Prio, informou um executivo comercial com conhecimento direto do acordo.

O acordo para comercializar 110.000 barris por dia de petróleo para a Prio, sediada no Rio de Janeiro, marca uma expansão no portfólio comercial da Cathay Petroleum, que movimentou cerca de 300.000 bpd de petróleo no ano passado.

O executivo da trading não quis se identificar porque o acordo não era público.

O acordo entrou em vigor por volta de junho e não foi relatado anteriormente.

A Cathay, de Hong Kong, uma ativa negociadora física de petróleo, fez recentemente duas contratações de alto nível para expandir seus negócios.

A Cathay Petroleum não quis comentar.

Um porta-voz da Prio disse que a empresa não faz comentários sobre suas relações comerciais.

No entanto, o porta-voz informou que a produção de petróleo da Prio deverá ultrapassar 200.000 bpd no próximo ano, contando com o início da produção no campo Wahoo e a conclusão da aquisição de uma participação de 60% no campo Peregrino da Equinor da Noruega.

No ano passado, a Prio registrou uma produção de 100.000 bpd.

A Prio, especializada na revitalização de campos de petróleo maduros, aumentou a produção por meio de uma série de aquisições desde que foi criada há uma década.

Entre elas estão a aquisição de todo o campo de Wahoo, anteriormente pertencente à TotalEnergies e à BP, e a compra de uma participação de 40% do Sinochem Group da China no campo de Peregrino, operado pela Equinor.

A produção da Prio é, em sua maior parte, de petróleo pesado, alguns com alta viscosidade, como os do campo de Peregrino, disse o executivo.

O petróleo de Peregrino é um óleo pesado de alta viscosidade, com API de 14,3 graus e teor de enxofre de 1,63%, de acordo com o site da Equinor.

Semelhante ao novo grau de exportação TMX do Canadá, os graus pesados brasileiros são bem-vindos pelas refinarias asiáticas com unidades de processamento mais sofisticadas que podem produzir combustível de maior valor a partir da matéria-prima relativamente mais barata, disseram fontes comerciais.

A Cathay Petroleum, fundada por um ex-comerciante estatal chinês de petróleo, emprega uma dúzia de negociantes de petróleo em Cingapura e Londres, o que a torna uma das maiores mesas de negociação de petróleo entre as casas comerciais independentes.

(Reportagem adicional de Marta Nogueira no Rio de Janeiro)