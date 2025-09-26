Topo

Notícias

Tempestade tropical deixa três mortos nas Filipinas

26/09/2025 01h10

O governo das Filipinas confirmou nesta sexta-feira que três pessoas morreram e ordenou a saída de 400.000 pessoas de suas casas após a passagem da tempestade tropical Bualoi, em um país que ainda se recupera do impacto do supertufão Ragasa. 

As autoridades de Proteção Civil da região de Bicol, no sul da ilha de Luzon, relataram que três pessoas morreram na queda de muros e árvores. A tempestade Bualoi avança no sentido oeste-noroeste com ventos de 110 quilômetros por hora.

Moradores da província de Masbate buscaram abrigo sob os bancos de uma igreja, depois que o teto do templo foi arrancado pela tempestade. 

"Por volta das 4 da manhã, o vento destruiu a porta, as janelas e o teto da igreja", disse à AFP o engenheiro Jerome Martínez.

"Acredito que ainda será necessário retirar mais pessoas, já que muitas casas foram destruídas e muitos telhados foram arrancados. Agora bloqueiam as ruas e estradas", acrescentou. 

Quase 400.000 pessoas já abandonaram suas casas, informou Bernardo Alejandro, funcionário do Serviço de Proteção Civil, em uma entrevista coletiva.

"Estamos retirando muitas árvores grandes e postes de energia elétrica. Muitas estradas estão intransitáveis", declarou por telefone à AFP Frandell Anthony Abellera, socorrista na cidade de Masbate, na região de Bicol.

Vídeos compartilhados nas redes sociais e verificados pela AFP mostram pessoas utilizando botes ou caminhando com dificuldade, com a água na altura da cintura, por ruas inundadas nas ilhas Visayas, no centro do país.

As Filipinas registram em média 20 tempestades e tufões por ano.

Milhares de pessoas continuam deslocadas após a passagem do supertufão Ragasa, que atravessou no início da semana o extremo norte do país e matou pelo menos nove pessoas.

As tempestades acontecem em um momento de grande indignação na população devido a um escândalo relacionado a projetos falsos de controle de inundações, que teriam custado bilhões de dólares aos contribuintes.

