Topo

Notícias

Teerã e Moscou assinam acordo de US$ 25 bilhões para construção de usinas nucleares no Irã

26/09/2025 07h54

Irã e Rússia assinaram um acordo de 25 bilhões de dólares (134 bilhões de reais) para a construção de usinas de energia nuclear na República Islâmica, informou a televisão estatal iraniana.

O acordo, assinado entre a empresa iraniana Hormoz e a russa Rosatom, estabelece a construção de quatro usinas nucleares em Sirik, na província de Hormozgan, segundo a emissora.

O Irã, ameaçado pelo restabelecimento de sanções da ONU por seu programa nuclear, possui atualmente apenas uma central de energia atômica operacional, em Bushehr, sul do país.

ap/sbr/jsa/ser/dbh/pb/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Operação contra roubo de casas cumpre mandados na zona oeste de São Paulo

Polícia indicia homem que abusou de enteada por 22 anos e teve filhos

Belarus diz que pode fornecer energia nuclear para partes da Ucrânia controladas pela Rússia

Teerã e Moscou assinam acordo de US$ 25 bilhões para construção de usinas nucleares no Irã

Trump anuncia tarifas de importação de 100% sobre remédios, caminhões e móveis

Qual o repertório e a bagagem cultural para redação do Enem e vestibular? Estudantes respondem

Marquinhos, capitão do PSG, permanecerá afastado dos gramados por várias semanas

Rumo à COP30: Corrêa do Lago fala em ponto de virada e anuncia acesso digital global

TJ-SP mantém afastamento do prefeito de São Bernardo do Campo

Reino Unido criará documento de identidade digital para combater imigração ilegal

Trump nomeia aliados para operar TikTok nos EUA; ByteDance controlará 20%