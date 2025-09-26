Taxas dos DIs caem depois da divulgação de novos dados de inflação nos EUA

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) tinham leves baixas nesta sexta-feira no Brasil, após a divulgação do índice de inflação PCE nos Estados Unidos.

Às 10h53, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 14,055%, ante o ajuste de 14,07% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2032 marcava 13,475%, ante o ajuste de 13,498%.

O Departamento do Comércio dos EUA informou que o índice de preços PCE subiu 0,3% em agosto, depois de alta de 0,2% em julho. Nos 12 meses até agosto, o indicador avançou 2,7%, depois de ter subido 2,6% em julho.

O núcleo do índice, que exclui os componentes voláteis de alimentos e energia, teve alta de 0,2% no mês passado, mesma taxa de julho. Nos 12 meses até agosto, houve alta de 2,9% no núcleo, igual a julho.

Os resultados do PCE ficaram em linha com todas as medianas das projeções dos economistas ouvidos pela Reuters.

As taxas dos Treasuries e o dólar cederam no exterior em um primeiro momento, após a divulgação do PCE, o que também pesou sobre as taxas dos DIs no Brasil.

Passado o primeiro impacto, porém, os rendimentos dos Treasuries já exibiam leves altas. Às 10h53 o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- subia 2 pontos-base, a 4,189%.