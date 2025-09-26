Topo

Notícias

Taxas de juros recuam com exterior antes de dado dos EUA

São Paulo

26/09/2025 09h40

Os juros futuros acompanham o viés de baixa do dólar e taxas de Treasuries na manhã desta sexta-feira, 26, à espera do espera do índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos EUA, às 9h30, que deve ser o condutor para ajustes nas apostas sobre cortes de juros americanos. o mercado aguarda pela participação do diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, em evento do Citi (11h).

Às 9h16, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,045%, de 14,067% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 13,215%, de 13,257%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,390%, de 13,425% no ajuste de quinta-feira, 25.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Netanyahu repreende países ocidentais na ONU por reconhecimento de Estado palestino

Apostas e futebol, o tráfico de drogas ameaça o esporte mais popular do Equador

Skatista brasileiro quebra dois recordes mundiais na maior rampa da história

Cortes da ONU para 2026 poupam principalmente sua elite, mostra projeto de orçamento

Netanyahu usa broche na ONU com QR Code que leva a imagens do 7 de outubro

Inflação nos EUA aumentou em agosto para 2,7% na comparação anual

Netanyahu relembra ataque de 7 de outubro em discurso na ONU

Netanyahu rejeita na ONU acusações de "genocídio" em Gaza e denuncia "mentiras antissemitas"

Com sala esvaziada na ONU, Netanyahu diz que 'não acabou' trabalho em Gaza

Transmitido ao vivo, crime brutal contra 3 jovens choca Argentina e teria ligação direta com narcotráfico

Filipinas: depois de supertufão, tempestade força deslocamento de 400 mil pessoas e provoca 3 mortes